Премьер Франции привился вакциной AstraZeneca в прямом эфире

Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Глава правительства получил первый компонент препарата в прямом эфире телеканала BFMTV.

Перед прививкой Кастекс заявил, что власти приняли решение возобновить использование британско-шведского препарата после приостановки его использования из-за сообщений о побочных эффектах. На пресс-конференции премьер заявил, что сам намерен привиться AstraZeneca.

Ранее использование препарата приостановили около 20 стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. В Евросоюзе, по последним данным, зарегистрировано не менее 30 случаев образования тромбов среди пяти миллионов уже привившихся этой вакциной жителей. 18 марта европейский регулятор признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, возобновили прививки.

Прививку вакциной AstraZeneca в понедельник также сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в прошлом году перенёс инфекцию в тяжёлой форме. Британия, один из мировых лидеров по темпам вакцинации, не приостанавливало вакцинацию AstraZeneca.

18 марта правительство Франции объявило локдаун в 16 департаментах страны, в том числе в Париже. В этих регионах будут работать только магазины с товарами первой необходимости. Перемещения между департаментами запрещены. Для выхода из дома вновь будет необходим специальный формуляр.

Кастекс назвал причиной жёстких мер ухудшение показателей, которые позволяют говорить о третьей волне пандемии коронавируса.

18 марта во Франции было выявлено почти 35 тысяч новых заражений коронавирусом. Умерли 268 пациентов. С начала пандемии в стране заболели более четырёх миллионов жителей. Умерли более 91 тысячи человек.