В Мурманске арестован директор оборонного завода

Октябрьский суд в Мурманске арестовал на два месяца директора АО "10-й Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" ("10 СРЗ") Евгения Зудина, говорится на сайте суда. Его подозревают в мошенничестве при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов".

По версии следствия, Зудин похитил деньги по договору, "заключённому на укрепление обороноспособности страны между двумя организациями, и связанного с выполнением государственного оборонного контракта" - сообщает Север.Реалии.



В сообщении суда не уточняется, какой договор имеется в виду. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идёт деньгах, выделенных государством на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" стоимостью в 20 млрд рублей заключён с центром судоремонта "Звёздочка". "10 СРЗ" привлекли в качестве подрядчика. Как сообщает 47news, в документах, подписанных Зудиным, вместо фактически затраченных 13 тысяч были указаны 23 тысячи нормо-часов. Следствие полагает, что из 71 млн рублей, перечисленных заводу, похищены 45 млн.