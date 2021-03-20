Координатор штаба Навального в Хабаровске - под домашним арестом

Центральный районный суд Хабаровска отправил почти на два месяца под домашний арест Алексея Ворсина, координатора регионального штаба Навального. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Ворсин помещен под домашний арест до 16 мая по просьбе следователя. В отношении Ворсина возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении законодательства о правилах проведения массовых акций (так называемая "дадинская статья").

19 марта к Ворсину, а также хабаровскому координатору Либертарианской партии Артему Мозгову и кандидату в городскую думу Хабаровска Андрею Пастухову пришли с обысками. Ворсина, Мозгова и Пастухова, а также бывшего координатора штаба Навального Михаила Савелова отвезли на допрос в Следственный комитет. Ворсин утверждает, что при задержании его избили.

Уголовное дело может быть связано с январскими митингами в поддержку Алексея Навального и политзаключенных. Хабаровские активисты также считают, что Ворсина пытаются не допустить в качестве кандидата на выборы в Госдуму.

Ворсина несколько раз задерживали и арестовывали в 2020 году в связи с акциями в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а в 2021 году из-за акций в поддержку политзаключённых и Алексея Навального.