Посол России в США прибыл в Москву. Его вызвали после слов Байдена о Путине

Посол России в США Анатолий Антонов, приглашённый ранее на этой неделе в Москву на консультации, прибыл в российскую столицу.

С журналистами в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка, посол общаться не стал.

Перед отлётом из США Антонов говорил, что пробудет в России "столько, сколько понадобится" и что ему "предстоит большая работа в различных ведомствах", но не сказал, каких.

О приглашении посла в Москву для консультаций представитель МИД России Мария Захарова сообщила 17 марта - в тот же день, когда вышло в эфир интервью президента США Джо Байдена. В нём американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". Захарова прямо не связала приглашение посла со словами Байдена, однако написала, что посол вызван в Москву, чтобы обсудить пути выправления отношений между Россией и США.

Слова Байдена вызвали резкую критику многих российских чиновников и лояльных действующей власти политиков. Сам Путин пожелал Байдену здоровья, а также вспомнил детскую дразнилку: "Кто обзывается, тот сам так называется". Он также пригласил Байдена в ближайшее время пообщаться. Президент США ответил, что "в своё время" поговорит с Путиным.