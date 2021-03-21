Посол России в США прибыл в Москву. Его вызвали после слов Байдена о Путине

Посол России в США Анатолий Антонов, приглашённый ранее на этой неделе в Москву на консультации, прибыл в российскую столицу.
С журналистами в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка, посол общаться не стал.
Перед отлётом из США Антонов говорил, что пробудет в России "столько, сколько понадобится" и что ему "предстоит большая работа в различных ведомствах", но не сказал, каких.
О приглашении посла в Москву для консультаций представитель МИД России Мария Захарова сообщила 17 марта - в тот же день, когда вышло в эфир интервью президента США Джо Байдена. В нём американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". Захарова прямо не связала приглашение посла со словами Байдена, однако написала, что посол вызван в Москву, чтобы обсудить пути выправления отношений между Россией и США.
Слова Байдена вызвали резкую критику многих российских чиновников и лояльных действующей власти политиков. Сам Путин пожелал Байдену здоровья, а также вспомнил детскую дразнилку: "Кто обзывается, тот сам так называется". Он также пригласил Байдена в ближайшее время пообщаться. Президент США ответил, что "в своё время" поговорит с Путиным.
- Российские агентства в воскресенье публикуют справочные материалы о случаях отзыва Россией послов для консультаций. Такая мера применялась Москвой довольно редко, как правило в случаях серьёзного обострения отношений между странами. Последний подобный случай датируется 2014 годом. 23 февраля 2014 года для консультаций был отозван посол на Украине Михаил Зурабов - это произошло на следующий день после отстранения от должности президента Виктора Януковича, которое в Москве характеризовали как переворот. Спустя несколько дней после отъезда Зурабова российские военные фактически взяли под контроль Крым, после чего произошёл референдум, со ссылкой на который российские власти объявили об аннексии полуострова. Зурабов вернулся в Киев в июне 2014 года.
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