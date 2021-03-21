В Киеве демонстранты облили краской и пытались поджечь Офис президента

Полиция Украины открыла уголовное дело в связи с акцией протеста у здания Офиса президента в Киеве вечером в субботу.
У здания собрались сотни сторонников недавно осуждённого к лишению свободы одесского активиста Сергея Стерненко. Они требовали его освобождения. Часть собравшихся нанесла на фасад здания различные надписи и граффити, в том числе оскорбления в адрес властей и полиции, фасад облили краской, в здании разбили стёкла, его безуспешно пытались поджечь. Полиция практически не вмешивалась, был задержан только один человек.
Украинская служба Радио Свобода опубликовала фотогалерею с места событий.
В МВД и Офисе президента Украины осудили действия участников акции протеста. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал их провокацией с целью заставить полицию вмешаться и пролить кровь - чего не произошло. По словам Геращенко, десятки людей будут привлечены к ответственности. Советник главы Офиса президента Максим Подоляк Сказал, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, а также пообещал, что последствия вандализма вскоре ликвидируют.
Действия митингующих полиция квалифицировала как хулиганство - сообщает "Украинская правда". Предварительный ущерб зданию оценили в 2 миллиона гривен (более 6 млн рублей).
- В феврале суд в Одессе признал Сергея Стерненко, бывшего лидера местного отделения организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) виновным по делу о похищении человека и пытках. По вынесенному приговору он должен провести в колонии 7 лет и 3 месяца.
- Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение 300 тысяч гривен. Один из лидеров "Правого сектора" категорически не признаёт вину и считает себя жертвой политической расправы.
- Сергей Стерненко был одним из лидеров Евромайдана в Одессе, участвовал в киевском Майдане в 2014 году, после этого возглавил отделение "Правого сектора" в Одессе.
- В 2018 году на него было совершено три покушения, в ходе одного из них от ножевых ранений погиб нападавший. Стерненко утверждает, что только оборонялся. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. По этому делу один из лидеров "Правого сектора" отпущен под личное поручительство.
- В феврале сторонники Стерненко уже пытались прорваться к Офису президента, тогда полиция преградила им путь, в столкновениях были пострадавшие.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.