В Киеве демонстранты облили краской и пытались поджечь Офис президента

Полиция Украины открыла уголовное дело в связи с акцией протеста у здания Офиса президента в Киеве вечером в субботу.

У здания собрались сотни сторонников недавно осуждённого к лишению свободы одесского активиста Сергея Стерненко. Они требовали его освобождения. Часть собравшихся нанесла на фасад здания различные надписи и граффити, в том числе оскорбления в адрес властей и полиции, фасад облили краской, в здании разбили стёкла, его безуспешно пытались поджечь. Полиция практически не вмешивалась, был задержан только один человек.

Украинская служба Радио Свобода опубликовала фотогалерею с места событий.

В МВД и Офисе президента Украины осудили действия участников акции протеста. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал их провокацией с целью заставить полицию вмешаться и пролить кровь - чего не произошло. По словам Геращенко, десятки людей будут привлечены к ответственности. Советник главы Офиса президента Максим Подоляк Сказал, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, а также пообещал, что последствия вандализма вскоре ликвидируют.

Действия митингующих полиция квалифицировала как хулиганство - сообщает "Украинская правда". Предварительный ущерб зданию оценили в 2 миллиона гривен (более 6 млн рублей).