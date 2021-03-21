Журналисты "Открытых медиа" сообщили о слежке и давлении

Редакция издания "Открытые медиа" сообщила в воскресенье о том, что ряд его сотрудников в последнее время подвергается давлению. "С конца прошлого года авторов наиболее резонансных публикаций, в основном — антикоррупционных расследований, преследуют неизвестные лица, их почты и аккаунты на разных платформах взламываются, организуются публикации ложных фактов в отношении их родственников" - говорится в заявлении журналистов "Открытых медиа", опубликованном в телеграм-канале издания.

В частности, корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, автор недавно вышедших в свет публикаций о бизнесе семей главы Администрации президента Антона Вайно и министра промышленности Дениса Мантурова, а также о "двойнике" бизнесмена Евгения Пригожина, 15 марта заметил слежку за собой.

Как сообщил Рождественский Радио Свобода, в этот день он встречался в кафе с человеком, который после выхода текста о бизнесе семей Вайно и Мантурова захотел рассказать про свой опыт взаимодействия с компаниями этих чиновников. В какой-то момент журналист заметил за соседним столиком двух человек характерной наружности, которые не ели, не делали заказов, а внимательно смотрели в стол или по сторонам и как будто прислушивались к разговору. После того, как Рождественский и его собеседник покинули кафе, из него вышли и эти два человека, так и не сделав заказ.

Спустя несколько дней, по словам журналиста, его телефон стал активно "пробивать" через популярный бот в Telegram, который даёт доступ к персональным данным человека. Бот несколько раз присылал мне уведомления. Вечером в пятницу 19 марта его супруге написала хозяйка квартиры, которую мы снимали несколько лет назад. Она рассказала, что по этому адресу приходил неизвестный и спрашивал у соседей, живут ли Рождественский с женой в этой квартире.

По словам журналиста, он обнаружил, что через тот же бот Telegram на его жену был составлен сводный файл, в котором представлена вся персональная информация о паспортных данных, месте регистрации, оформленных машинах. Этот отчет был составлен человеком, аккаунт которого в Telegram привязан к номеру телефона частного детектива Евгения Гвоздева, который, в частности, по заказу РИА ФАН расследовал убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике. "Расследование было проведено по заказу РИА ФАН — издания, которое связано с Евгением Пригожиным. Вероятно, именно по заказу людей Пригожина частный детектив и собирает информацию на меня и мою семью. Предполагаю, что причина этому — текст, который был опубликован в четверг о двойнике Евгения Пригожина" - сообщил Рождественский Радио Свобода.

"Получить объяснения у Гвоздева пока не удалось" - сообщают "Открытые медиа". По словам Рождественского, в личной переписке тот сначала всё отрицал, а затем заблокировал журналиста.



С заказными материалами в отношении своей семьи столкнулись корреспондент Наталья Телегина, а со взломами почты и аккаунтов - Рождественский, заместитель главреда Максим Гликин, корреспондент Виктор Овсюков и другие сотрудники "Открытых медиа".



"Мы выступаем за мирный диалог с представителями любых идеологий — в рамках правового поля, и к себе требуем такого же отношения. Если давление на наших авторов не прекратится, мы обратимся в правоохранительные органы" - говорится в сообщении редакции.