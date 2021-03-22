"Нужно брать всех". Блогеры о задержании очередного губернатора

Утром воскресенья 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его обвиняют в получении взятки в 31 миллион рублей от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля. При обыске у него нашли гораздо больше.

Евгений Минченко

Поскольку задержан Борис Шпигель («Биотэк»), то задержание Пензенского губернатора Белозерцева больше похоже на эпизод в переделе фармацевтического рынка.

Прокремлевский политолог Сергей Марков приветствует борьбу с коррупцией.

Арестован пензенский губернатор Белозерцев, за взятку от фармкомпании. Такие аресты встречаются громом аплодисментов со стороны общества, которое требует от власти жестче бороться с коррупцией. Жестче надо, жестче. Чистить и чистить. И системные изменения тоже нужны. Даже важнее, чем сажать воров, нужно давать возможность честным людям работать без серых схем. Здесь корень проблемы коррупции. Ну и надо смотреть, сколько тратят родственники чиновников и госбизнесменов на роскошь. Их и брать.

Читатели Маркова согласны и выдвигают свои предложения.

Алексей Дуленков

Для полного искоренения коррупции осталось посадить 84 губернатора и одного Президента. Жестче надо, жестче

Игорь Драндин

Когда Путина арестуют за воровство и убийства, вот тогда будет отлично. Жёстче надо жёстче!

Вадим Мисюк

А можно ли считать взяткой новую квартиру судье, что вынесла обвинительный приговор Навальному?

На самом деле призывать сажать губернаторов власти не надо - посадки и так идут чередом. Белозерцев далеко не первый задержанный. До него были арестованы Белых из Кировской области, Гайзер из Республики Коми, Хоршавин с Сахалина и многие, многие другие.



Кат Катов

Если перечислить всех осужденных за последние 15 лет губернаторов, генералов, руководителей ФСИН, прокурорских, чекистстких и прочих видных деятелей Единой России, то не хватит пальцев рук у целой роты 2-го оперполка.

Можно называть это борьбой с коррупцией, а можно вспомнить, что все они проходили строгий отбор через управление кадров АП, и задаться риторическим вопросом: может, в консерватории, наконец, что-то поправить?

Владимир Тор

При обысках дома у губернатора Пензенской области Белозерцева - взятого по делу о получении взятки на сумму 31 млн от экс-сенатора от Пензенской же облачти Шпигеля, в прошлом знатно - у губернатора изъяли больше 500 миллионов рублей наличными, а также драгоценности.

Я вам одну вещь скажу, только вы не обижайтесь - за это можно (и не только можно, но и нужно) брать и всех губернаторов, и всех сенаторов, и всё руководство ЕдимРоссию... Не ошибётесь.

Владимир Варфоломеев

Всего за полгода до сегодняшнего задержания пензенского губернатора:

И.Белозерцев: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу обратиться к Вам с просьбой оказать мне доверие и разрешить принять участие в выборах главы региона.

В.Путин: Иван Александрович, конечно, у Вас есть моральное право претендовать на новый срок. Так что я желаю Вам успехов и всего хорошего.

И.Белозерцев: Владимир Владимирович, спасибо вам большое за поддержку.

В экономике поручитель расплачивается за кредит наравне с заёмщиком, если тот оказался неплатёжеспособным. Почему в политике нет такого правила?

Последним арестованным до Белозерцева губернатором был губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заступиться за которого выходили тысячи хабаровчан.

За Белозерцева никто заступаться не спешит.

Вячеслав Осетров

"Единая Россия" не смогла отстоять своего верного члена.

Будет ли теперь люди организовывать митинги в его поддержку?

Будут ли разгонять?

Леонид Волков

Очередной путинский губернатор (Иван Белозерцев, Пензенская область) задержан: не за то, что воровал, а за то, что не делился. (Нет ни одного губернатора, который бы не воровал — это условие нахождения в должности. Но некоторые умеют пробежать между струйками, занести куда надо, встроиться между жерновов разных властных группировок — а некоторые менее удачливы. И их ждет судьба Гайзера, Хорошавина, Маркелова, Белозерцева).

Всего полгода назад на честных памфиловских "выборах" он набрал почти 80% голосов — больше Путина! Невероятный рейтинг для политика, ни у одного губернатора американского штата столько нет. Иван Белозерцев — самый популярный политик пензенской земли всех времен: так записано черным по-белому в документах ЦИК. Но... выйдет ли хоть один человек на митинг в его поддержку? Вы прекрасно знаете ответ: конечно, нет. Дутый рейтинг, полученный на нарисованных выборах, не стоит ничего.

Вот так и с Путиным будет.

Аббас Галлямов

Формально статус Белозерцева сейчас примерно такой же как статус Фургала, не ниже. Но строго говоря, разве можно две этих вещи сравнивать? Коррупция и революция... В одном случае унылая хрень, в другом - яркая комета. Все равно сидеть, так не лучше ли сидеть так, чтобы из-за тебя целые регионы на уши вставали.

Губернатор! Не будь как Белозерцев, будь как Фургал.

Тао Лян

Надо к нему применить высшую меру - поселить в Пензенской области

Если Фургал по крайней мере формально был оппозицией и победил на выборах кандидата от "Единой России", то Белозерцев сам является членом "Единой России" и руководил её пензенским отделением. До того, как стать единороссом, он, в последние годы СССР, успел побывать и членом КПСС. Он всегда был полностью лоялен власти и креативно поддерживал её официальную позицию по внутренним и международным вопросам.

Борис Вишневский

Характерно, что оба задержанных по "пензенскому делу" о "превышении полномочий" (а по сути - о коррупции) - губернатор Белозерцев и экс-сенатор Шпигель, - большие любители клеймить проклятый Запад за то, что он, якобы "выделяет огромные деньги на дестабилизацию ситуации в России".

Шпигель к тому же ярый сторонник закона об "иностранных агентах", предлагавший запретить любое иностранное финансирование российских НКО (кроме социально-ориентированных).

Владимир Владимирович, у вас там в кадровой обойме все рьяные "борцы с Западом" одновременно еще и коррупционеры?

Павел Пряников

Почитал биографию задержанного губернатора Пензы Белозерцева.

Член КПСС, половину жизни – политрук после окончания военного училища. «Единая Россия».

Яркие новости о нём:

«Пензенский губернатор обязал мэров лично отговаривать женщин делать аборт».

«Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию!»

«Копейку нужно экономить, а сейчас, в кризис — особенно!».

Из последних новостей: «родителей учеников 78-й школы г. Пензы принуждают к покупке портретов Путина и губернатора Белозерцева для украшения ими классов».

В общем, классический персонаж Салтыкова-Щедрина.

Анастасия Буракова

По фото с обыска в квартире губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева найдено миллионов так 60-80 наличными, коллекция дорогих часов, золотой столовый сервиз.

За 2019 год в декларации губернатора указан доход 5,3 млн рублей, у супруги - 212 тыс рублей.

Не пойму, это Белозерцев «западные деньги на дестабилизацию ситуации в стране», о которых красноречиво говорил во время волнений в Чемодановке, скоммуниздить умудрился? Я бы на его месте такой версии придерживалась - патриотично и в духе времени. Глядишь, медаль вместо срока дадут.

UPD: не умею я на вид большие суммы считать. Только что СМИ сообщили цифру - 500 млн руб.

Над губернатором насмехаются за его любовь к "красивой жизни".

Леонид Гозман

А может кто-нибудь объяснить, на кой мужику, пусть даже и безумно богатому, часы за сотни тысяч долларов, да ещё и целая их коллекция?

Аркадий Кайданов

Вот уже 14-й губер задержан и у каждого сразу находят денег, как на заводе Гознака и дорогущие часы в промышленных количествах.

Блин, что ж они все такие убогие и пошлые?

Ну, хоть бы один построил для себя домашний театр, чтобы там для него лично выступали всякие "Ла Скала", "Комеди Франсез" или хотя бы "Монти Пайтон" - уже производил бы впечатление человека!

Нет же, все, как на подбор, скучные уроды с державностью на рожах!

Екатерина Шульман

Граждане губернаторы, вице-губернаторы и (в особенности) мэры! Не храните кэш по месту регистрации и проживания. На рабочем месте тоже не надо. Что за примитивное скопидомство? Понимаю, что именно наличные деньги необходимы для многих добрых административных дел, и не буду сейчас рекламировать загадочные для меня самой биткоины или иные сложные финансовые деривативы, но неужели нет никого, кому вы доверяете и кто не носит вашу фамилию и не проживает с вами совместно? Нет, эта простая предосторожность не спасёт вас от задержания, но сделает телевизионный сюжет с вашим участием чуть менее красочным. А то в прошлый раз жена мэра выбрасывала деньги из окна в наволочке. Прилично ли это? Помогает ли сберечь накопления? Сколько надо задержать руководителей регионов (85?), чтоб мода на купюры в коробках сменилась чем-то более инновационным?

Лишь немногие способны на другие эмоции, кроме злорадства в связи с арестом проворовавшегося высокопоставленного чиновника. Они пытаются найти и находят в этом событии кармический либо политический смысл.

Ольга Романова

Наблюдая за свежими задержаниями, можно в очередной раз восхититься, как работают отечественные Мойры. Интересно вообще с ними, нам всем с нашими Мойрами повезло.

Вот, допустим, человек - [козел]. Вот он профессиональный комсомолец, потом профессиональный военрук, а потом губер Пензенской области, и судя по тому, как он обвинял Госдеп в цыганских погромах в подведомственной ему деревне Чемодановка, он, безусловно, [козел].

Или вот сенатор и фармацевт Шпигель. Тоже профессиональный комсомолец, а потом всё остальное. Награжден Путиным почетной грамотой. Ну, то есть вряд ли найдутся какие-то существенные причины вычёркивать Шпигеля из списка [козлов].

Или вот в Якутии арестован руководитель патриотического клуба за совращение несовершеннолетних девочек. Надеюсь, никого не покоробит, если я в третий раз применю слово "[козел]"? [...]

В общем, губернатор, или сенатор, или руководитель якутского патриотического клуба прекрасно понимали, что делают нехорошо. Но всё равно делали, прикрываясь любовью к Путину, Единой России, просто России, памятью предков и школьными завтраками.

Но это им, как мы видим, не помогло.

Стало быть, если сдерживаться не получается, а воровать, давать взятки или трогать маленьких девочек всё равно хочется, то зачем дополнительный позор в виде патриотических клубов, сенаторства или шпыняния Госдепа за чемодановских цыган?

А затем, что люди понимают: Путин, память предков и деды воевали облегчает доступ к тендерам, контрактам и маленьким девочкам, а в последнее время этот джентльменский набор стал едва ли не единственным требованием к желающим получить доступ.

Конечно, любая риторика по обличению козней агентов влияния в деревне Чемодановка с головой выдаёт [козла]. И ты уже видишь ухмылку Мойры: опер ФСБ уже ткнул на иконку с фамилией [козла] и добавил туда документик. Но, конечно, на опера такая Мойра не посягнёт. Только старшая Мойра, в звании не ниже майора.

Илья Шуманов

Очередной губернатор-единорос оказался под колесами антикоррупционного катка. Теперь это глава Пензенской области Иван Белозерцев. Попробую интерпретировать это событие в разрезе возможных причин. Существует пять заметных линий, которые могут дать объяснение произошедшему:

1) Губернатор пал жертвой кампании по выявлению коррупции в ознаменование годовщины старта борьбы с коронавирусом в России. Экс-сенатор Шпигель, который контролировал фармкомпанию Биотэк неплохо погрел руки на борьбе с коронавирусом, не без помощи губернатора Белозерцева.

2) Губернатор с возбужденным уголовным делом о получении взяток нужен для демонстрации государственных успехов в борьбе с коррупцией в рамках стартовавшей предвыборной кампании в Госдуму. С федеральными элитами связан слабо, бывший политрук не имеющий сколь-нибудь серьезной защиты от уголовного преследования со стороны Кремля и силового блока.

3) Арест Белозерцева - это важный элемент в борьбе за российский фармрынок. Белозерцев работал в связке с экс-сенатором Шпигелем, чья семья контролирует фармгиганта "Биотэк". Конкуренты "Биотэка" смогли провести удобное для себя решение через ГУБЭПиК МВД РФ. Уголовное дело значительным образом изменит структуру российского фармрынка, удалив одного из главных игроков.

4) Аппаратная игра между башнями Кремля. Белозерцев - это фигура близкая спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Ослабление клиентелы Володина на руку администраторам из Кремля с целью создания новой политической архитектуры с более низким весом партии власти и возможным изменения баланса сил в новой Госдуме.

5) Силовая конструкция после смены ключевых фигур в ФСБ трансформируется в новую модель, где снова повышается роль МВД (ГУБЭПиК МВД). Задержание губернатора в рамках оперативной разработки МВД - это необычный нарратив в аппаратно-силовых играх.

Илья Вайцман

Припоминается мне из истории, что некий Мао Цзедун, загнав страну в чудовищный голод, не придумал ничего лучше, чем объявить «культурную революцию», одним из лозунгов которой было: «огонь по штабам!». В смысле, в порядке первода стрелок с непогрешимого «центрального руководства» народу разрешили отрываться на местных чиновниках. «Бросили кость», причем, часто в прямом смысле (отряды погромщиков-хунвейбинов часто убивали свои жертвы, причем, самыми дикими способами. Просто забить насмерть было не самым страшным вариантом.)

У нас пока процесс более организованный, ну так пока и голода нет. Но телекартинка «защиты народа от зарвавшихся чиновников» уже формируется. Нет, понятное дело: начали с самых зарвавшихся и неудобных, благо есть с кого, но тут главное начать, потом само пойдет - как учит тот же исторический опыт.

P.S. А потом хунвейбинов собрали в кучу и раздавили танками.

P.P.S. Ну, и регулярные «освежения состава» НКВД, когда предыдущий «слой» сотрудников пускали под нож - тоже в ту же копилку.

главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/photoreport/21/03/2021/58e35ff79a79471f3865be20

главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/photoreport/21/03/2021/58e35ff79a79471f3865be20