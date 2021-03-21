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Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Иван Белозерцев с жителями региона

Следственный комитет России в воскресенье подтвердил сообщения источников агентств ТАСС и "Интерфакс" о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Утверждается, что он подозревается в получении взятки в размере более чем 31 миллион рублей.

В сообщении Следственного комитета говорится, что уголовное дело по статьям о даче и получении взятки возбуждено против Белозерцева, бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и других лиц. По данным следствия, Белозерцев получал от Шпигеля и его приближённых деньги и ценности "за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов". Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые, имена и должности которых не называются, задержаны, у них проведены обыски. Следствие будет ходатайствовать о заключёнии их под стражу.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что Белозерцева доставят из Пензы в Москву.

Иван Белозерцев возглавил регион в 2015 году, в прошлом году сообщалось о его переизбрании на пост губернатора.

Борис Шпигель возглавляет компанию "БИОТЭК" с 1990 года. 10 лет был членом Совета Федерации от Пензенской области. Известен также как бывший зять и бывший продюсер певца Николая Баскова.

Несколько глав российских регионов в последние годы были осуждены по подозрению в различных коррупционных преступлениях. Особняком стоит дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к заказным убийствам - в Хабаровске в его защиту собирались массовые акции протеста, многие жители края уверены, что его дело имеет политическую подоплёку.

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