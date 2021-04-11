Над забытой землёю. Татьяна Вольтская - о полёте Гагарина

Стоит деревня над Ветлугой, Пустошка,

От водки весело, да с похмела тошно.

У дяди Коли глаз задумчивый, карий,

А над деревней пролетает Гагарин.



– Американцы, – говорит дядя Коля, –

Над нами кружатся, видать, наше поле

Им шибко нравится, и речка, да хрен им!

Куда ты, Верка, обожди-ка с вареньем –



Грибов достанем да бутылку нашарим.

– А сын-то где же? – Да в райцентре пожарным.

Разлей по стопкам-то, расселись, как баре. –

Петух поёт, и пролетает Гагарин



Над стадом медленным, над Зорькой, Пеструхой… –

А нет Пустошки, над последней старухой

Снежок просыпался, и облачко тает,

Забор упал, один Гагарин летает



Над лесом замершим, он вечно в полёте,

Его улыбка пожелтела в киоте

Меж Богородицей и розой бумажной

И фоткой свадебной Серёжи и Маши.



Летит Гагарин над забытой землёю,

В целинном космосе – кротом землю роя,

Пласты послушные взрезая, как плугом,

Ракетой острою – над речкой и лугом.



Летит над зоною, над хатой, над юртой,

Пустое небо улыбается – Юрой,

И смотрит, голову задрав, дядя Коля,

Не видя больше ни Ветлуги, ни поля,



Ни пьяной Верки – он со звёздами рядом,

Прощён, оправдан, и туман – будто ладан,

И тает родина, хоть спичкою чиркай

В ночи – гагаринской улыбкой чеширской.

Татьяна Вольтская - журналист Радио Свобода, поэт