Ракета "Союз" с 38 спутниками стартовала со второй попытки

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в понедельник с космодрома Байконур. Она должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, в том числе космические аппараты Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии. Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".

Первоначально пуск был запланирован на 20 марта, но за 38 минут до старта его отложили на двое суток по техническим причинам. По словам источников РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.

Стартовавшую 22 марта с Байконура ракету "Союз" перекрасили в новые цвета: вместо серо-оранжевой она стала бело-синей, как ракета "Восток", на которой 12 апреля 1961 года летал Юрий Гагарин.

До этого за всю историю полетов с 1966 года (более тысячи пусков) "Союз" перекрашивали только один раз – в июле 1975 года для запуска пилотируемого корабля с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе "Союз – Аполлон". Тогда ракета стала белой.

Нынешний старт стал четвертым российским космическим пуском с начала года. Всего в этом году, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, планируется 29 стартов.