Власти Москвы модернизируют систему сбора данных о горожанах

Власти Москвы планируют модернизировать систему аналитики больших объемов данных о жителях города. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные госконтракта от государственного казенного учреждения "Информационный город" департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Стоимость контракта – 132 млн рублей.

Учреждение хочет создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с "внешними потребителями". Предполагается доработать "информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде". Сейчас она интегрирована с большинством информационных систем мэрии, включая Единую мобильную платформу и Единую геоинформационную систему.

Среди анализируемых данных о москвичах – "основные события, связанные с гражданином", информация об объектах недвижимости и транспорте и счетах за коммунальные услуги. ДИТ хочет сделать систему визуализации собранных данных. Предполагается, что пользователь через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

В департаменте заявили, что система анализирует только обезличенные данные, а подключаться к ней смогут только органы исполнительной власти.

У мэрии с недавних пор появилось право передавать персональные данные горожан без их согласия, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В столице на пять лет запустили экспериментальный правовой режим для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, напоминает он. "В соответствии с ним доступ к данным москвичей могут получить компании – участницы эксперимента", – объясняет господин Журавлев.