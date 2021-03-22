Власти Москвы модернизируют систему сбора данных о горожанах

Власти Москвы планируют модернизировать систему аналитики больших объемов данных о жителях города. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные госконтракта от государственного казенного учреждения "Информационный город" департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Стоимость контракта – 132 млн рублей.
Учреждение хочет создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с "внешними потребителями". Предполагается доработать "информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде". Сейчас она интегрирована с большинством информационных систем мэрии, включая Единую мобильную платформу и Единую геоинформационную систему.
Среди анализируемых данных о москвичах – "основные события, связанные с гражданином", информация об объектах недвижимости и транспорте и счетах за коммунальные услуги. ДИТ хочет сделать систему визуализации собранных данных. Предполагается, что пользователь через интерфейс сможет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.
В департаменте заявили, что система анализирует только обезличенные данные, а подключаться к ней смогут только органы исполнительной власти.
У мэрии с недавних пор появилось право передавать персональные данные горожан без их согласия, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В столице на пять лет запустили экспериментальный правовой режим для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, напоминает он. "В соответствии с ним доступ к данным москвичей могут получить компании – участницы эксперимента", – объясняет господин Журавлев.
- В январе ДИТ Москвы разместил закупку по модернизации системы "Централизованное ведение профиля заявителя". В ней будет не только информация о документах, но и данные о фактическом доходе, реальном месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных.
- В октябре прошлого года Центр организации дорожного движения Москвы провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны, цена проекта составила более 150 млн рублей.
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