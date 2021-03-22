Евросоюз утвердил санкции за нарушение прав человека в отношении 11 человек и четырёх компаний, в том числе из России, Китая и КНДР. Имена и названия будут опубликованы в официальном журнале ЕС в понедельник, 22 марта. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ограничения введены в соответствии с недавно вступившим в силу механизмом – европейским аналогом "акта Магнитского". В санкционный список включены граждане России, а также Китая, КНДР, Эритреи, Южного Судана и Ливии.

Ранее под санкции попали четверо граждан России – главы силовых ведомств: генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Они стали первыми, против кого Брюссель применил новый европейский механизм за нарушение прав человека – из-за предполагаемой причастности к уголовному преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Москва раскритиковала решение Брюсселя о введении санкций против чиновников.