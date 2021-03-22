В Карелии завели дело об оскорблении власти из-за комментария в соцсети

В Карелии возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за комментария под постом в фейсбуке анархистки Екатерины Мурановой. Об этом она рассказала редакции Север.Реалии. Её вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Дело заведено из-за поста с фотографией постановления о возбуждении в отношении Мурановой уголовного дела об оправдании терроризма, который был опубликован в 2019 году. В комментариях под ним были негативные высказывания в отношении следователя, который вёл дело анархистки. По словам Мурановой, на допросе у неё интересовались личностями трёх комментаторов, а также спрашивали, как активно она пользуется фейсбуком.
- 27-летнюю анархистку Екатерину Муранову признали виновной в "оправдании терроризма" за комментарий под постом в социальной сети "ВКонтакте" и оштрафовали на 350 тысяч рублей. Осенью 2018 года она оставила комментарий под постом о взрыве 31 октября в здании УФСБ в Архангельске, который совершил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Сам он погиб, пострадали три сотрудника правоохранительных органов.
- Следствие прекратило дело против Жлобицкого, но инициировало серию уголовных дел против россиян из-за постов в соцсетях или высказывания личного мнения о взрыве в Архангельске.
- Уголовные дела об оправдании терроризма возбуждали в Пскове, Карелии, Архангельской области, Петербурге и других регионах. Виновной в оправдании терроризма признана журналистка сайта Север.Реалии Светлана Прокопьева из-за статьи с размышлениями о причинах теракта в Архангельске.
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