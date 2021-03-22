В Карелии завели дело об оскорблении власти из-за комментария в соцсети

В Карелии возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за комментария под постом в фейсбуке анархистки Екатерины Мурановой. Об этом она рассказала редакции Север.Реалии. Её вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Дело заведено из-за поста с фотографией постановления о возбуждении в отношении Мурановой уголовного дела об оправдании терроризма, который был опубликован в 2019 году. В комментариях под ним были негативные высказывания в отношении следователя, который вёл дело анархистки. По словам Мурановой, на допросе у неё интересовались личностями трёх комментаторов, а также спрашивали, как активно она пользуется фейсбуком.