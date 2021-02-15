Журналистка Прокопьева собрала 500 тысяч рублей на выплату штрафа

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, приговорённая по делу об оправдании терроризма к штрафу в полмиллиона рублей, собрала деньги на его оплату. Об этом сама Прокопьева сообщила Радио Свобода.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своём телеграм-канале, что 500 тысяч рублей в пользу Прокопьевой перечислил стендап-комик Данила Поперечный. Остальные деньги журналистка намерена перевести Центру защиты прав СМИ.

Ранее в понедельник Чиков, а также штаб Алексея Навального в Москве, опубликовали в соцсетях просьбу Прокопьевой помочь ей в погашении уголовного штрафа. К постам в соцсетях прилагался номер банковской карты матери журналистки - так как у самой Прокопьевой, внесённой в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заблокированы счета.