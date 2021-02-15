Журналистка Прокопьева собрала 500 тысяч рублей на выплату штрафа

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, приговорённая по делу об оправдании терроризма к штрафу в полмиллиона рублей, собрала деньги на его оплату. Об этом сама Прокопьева сообщила Радио Свобода.
Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своём телеграм-канале, что 500 тысяч рублей в пользу Прокопьевой перечислил стендап-комик Данила Поперечный. Остальные деньги журналистка намерена перевести Центру защиты прав СМИ.
Ранее в понедельник Чиков, а также штаб Алексея Навального в Москве, опубликовали в соцсетях просьбу Прокопьевой помочь ей в погашении уголовного штрафа. К постам в соцсетях прилагался номер банковской карты матери журналистки - так как у самой Прокопьевой, внесённой в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заблокированы счета.
- Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей в июле прошлого года за высказывание о теракте в здании архангельского управления ФСБ. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналистка отметила, что государство своими действиями само провоцирует граждан на совершение подобных преступлений.
- Из-за высказываний про теракт Следственный комитет России завёл десятки уголовных дел. Кроме Прокопьевой, по 350 тысяч штрафа получили карельская анархистка Екатерина Муранова, многодетный отец из Коряжмы Олег Немцев и 53-летний житель Омска Олег Ефремов. К штрафу в 300 тысяч был приговорён 25-летний калининградский анархист Вячеслав Лукичев, перед этим он четыре месяца провел в СИЗО. Житель Калуги Иван Любшин и житель Вологды Сергей Арбузов были приговорены к пяти годам колонии, а житель Тольятти Александр Довыденков – к одному году.
- Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошёл 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе в здание самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения. Перед тем как устроить теракт, Жлобицкий сообщил о своих планах в одной из соцсетей, заявив, что его действия являются местью ФСБ за пытки.
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