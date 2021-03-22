В Праге на брусчатку нанесли 25 тысяч крестов в память о жертвах ковида

На брусчатке Староместской площади в центре Праги утром в понедельник, 22 марта, появились изображения 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Ровно год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент, всего за время пандемии умерли 24 810 человек.

В полдень зазвонили церковные колокола, прошла минута молчания. Вечером будут погашены огни на смотровой башне на холме Петршин.

Первый случай заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта 2020 года. 12 марта правительство ввело чрезвычайное положение и объявило жёсткие ограничения на территории всей страны. К лету ограничения были ослаблены, но затем начался резкий рост числа инфицированных.

5 октября правительство вновь ввело чрезвычайное положение. Серьёзные ограничения действуют до сих пор. В стране закрыты школы и детские сады, предприятия сферы обслуживания. Бары и рестораны могут продавать еду и напитки только на вынос.

В конце декабря в Чехии началась вакцинация групп риска – пожилых людей, медиков, соцработников. Но, как и другие государства Евросоюза, страна испытывает дефицит препаратов против COVID-19.

Всего с начала пандемии в Чехии выявлено почти полтора миллиона случаев заражения коронавирусом. Показатель смертности – более двух тысяч человек на миллион – один из самых высоких в мире.