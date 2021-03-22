В Вильнюсе проходит форум с участием Тихановской, представителей США и ЕС

В Вильнюсе в понедельник проходит Форум Калиновского. Мероприятие организовано Сеймом Литвы и соратниками бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Форум приурочен к годовщине казни Викентия Константина (Кастуся) Калиновского, одной из видных фигур восстания 1863 года против Российской империи на территории нынешних Беларуси и Польши. Участники форума, среди которых представители белорусской оппозиции, стран ЕС и США, обсуждают текущую ситуацию в Беларуси и возможные пути преодоления политического кризиса в этой стране.

Прямая трансляция мероприятия:

В форуме принимают участие Светлана Тихановская, которую противники Александра Лукашенко называют легитимным представителем интересов белорусского народа, её соратники, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, американский сенатор Роберт Менендес, конгрессмен Крис Смит, посол США в Беларуси Джули Фишер, представители Европарламента и различных стран ЕС, руководители НКО, эксперты и аналитики, в том числе президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай и российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Светлана Тихановская в своём выступлении призвала международное сообщество помочь белорусскому обществу организовать переговоры с представителями властей. Недавно по её инициативе начался сбор подписей под инициативой об организации таких переговоров при международном посредничестве. Посол США заявила о поддержке этой инициативы, а также вновь призвала к освобождению в Беларуси всех политзаключённых, счёт которых идёт на сотни.

В рамках форума прошла также дискуссия, посвящённая поддержке демократии в странах Восточной Европы и России. Её участники обсуждали возможную политику администрации Байдена по поддержке демократических сил в Беларуси и всём регионе.