Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Путин и Шойгу: история любви

Сергей Шойгу показывает Владимиру Путину свою мастерскую. 21 марта 2021 года

Министр обороны - единственный человек на всем белом свете, с которым президент РФ проводит свои выходные. Ни в чьей больше компании отдыхающим его не показывают. Почему именно Сергей Шойгу стал олицетворением тепла, дружбы и даже семейного уюта в применении к президенту России? Об этом размышляют историк Никита Петров, военный аналитик Александр Гольц и социолог Денис Волков.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Своими версиями на тему - почему они так сроднились? - делитесь по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12 начиная с 19:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG