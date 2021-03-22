Путин и Шойгу: история любви

Министр обороны - единственный человек на всем белом свете, с которым президент РФ проводит свои выходные. Ни в чьей больше компании отдыхающим его не показывают. Почему именно Сергей Шойгу стал олицетворением тепла, дружбы и даже семейного уюта в применении к президенту России? Об этом размышляют историк Никита Петров, военный аналитик Александр Гольц и социолог Денис Волков.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Своими версиями на тему - почему они так сроднились? - делитесь по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12 начиная с 19:05.