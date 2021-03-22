Путин согласен с тем, чтобы Россию в ЕСПЧ представляла Генпрокуратура

Президент России Владимир Путин согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах.

Путин наложил на письмо Краснова с просьбой об этом резолюцию "согласен" - сообщает РБК. У издания есть копия письма с резолюцией. Официально о принятии решения не сообщалось.



Сейчас функции представителя России в ЕСПЧ выполняет министерство юстиции, которое представляет заместитель министра Михаил Гальперин.

В письме, датированном 17 марта, Краснов пишет, что даже в условиях "понижения уровня сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией" прокуратура находится "на острие взаимодействия с зарубежными партнёрами по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемым в иностранных государствах".

Краснов также пишет о "юридической агрессии" против России, которую якобы развязали "отдельные государства" и живущие за рубежом предприниматели - в письме упомянуты граждане России (Сергей Пугачев, Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин) и Украины (Игорь Коломойский, Ринат Ахметов). "Со ссылкой на события на юго-востоке Украины против России поданы индивидуальные и межгосударственные жалобы в ЕСПЧ. По-прежнему непростая ситуация сохраняется в связи с расследованиями Всемирного антидопингового агентства... Сложившаяся ситуация требует безотлагательных мер", — пишет Краснов. По мнению прокурора, в ведение Генпрокуратуры должны быть переданы отделы минюста, которые сейчас занимаются ЕСПЧ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК, что пока такого письма не видел.

Против России в ЕСПЧ ежегодно подаётся тысячи жалоб - большую часть подают граждане самой России. Европейский суд рассмотрел целый ряд резонансных дел, по многим из которых присудив компенсации истцам. В частности, ЕСПЧ постановил, что приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше" (по которому сейчас оппозиционера отправили в колонию) должен быть пересмотрен, чего фактически не произошло, а также что Навальный должен быть освобождён в рамках обеспечительных мер (чего тоже не произошло).

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