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Российские школы откажутся от иностранных сервисов видеосвязи 

Зарубежные видеосервисы для конференц-связи – такие как Zoom – не будут использоваться в российских школах, заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

В ближайших планах ведомства перевести школы на российскую систему видеосвязи "Сферум", разработанную компаниями "Ростелеком" и Mail.ru Group. По словам Басюка, она позволит полностью отказаться от иностранных аналогов.

Ранее издание РБК сообщало, что зарегистрироваться в системе "Сферум" можно будет через сервис социальной сети "ВКонтакте" VK Connect или через портал "Госуслуги".

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