Глава Евросовета - Путину: отношения ЕС-Россия находятся на спаде

Отношения между ЕС и Россией находятся на спаде, имеются разногласия по многим вопросам. Такое мнение высказал глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся в понедельник, в преддверии саммита ЕС, намеченного на 25-26 марта. На нём, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят стратегию отношений с Россией.

Как говорится в распространённом представительством ЕС в России сообщении, Шарль Мишель сказал Путину, что отношения "смогут изменить направление только при наличии устойчивого прогресса по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак в отношении стран-членов и соблюдение прав человека". Глава Евросовета упомянул и про дело Алексея Навального, вновь призвав освободить его и расследовать его отравление.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Навальный не упоминается. В нём сказано, что Путин тоже охарактеризовал состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, но возложил за это ответственность на "неконструктивную, порой конфронтационную линию партнёров". В сообщении Кремля говорится, что обсуждались также возможности использования российской вакцины "Спутник V", в сообщении представительства ЕС говорится, что обсуждалась пандемия коронавирусной инфекции и вакцины.