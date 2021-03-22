Европейский союз впервые за 30 лет ввёл санкции против Китая

Европейский союз впервые за последние 30 лет ввёл санкции против Китая. Ограничительные меры объявлены в отношении четверых чиновников и одного юридического лица, которые, как считают в Брюсселе, нарушают права мусульман-уйгуров.

Великобритания, США и Канада, в координации с ЕС, также объявили о введении санкций в отношении Китая.



В течение последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе всё настойчивее обращали внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идёт о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал "Евроньюс", китайские власти используют созданные в Синьцзяне "трудовые лагеря" для "перевоспитания".



Министерство иностранных дел Китая немедленно отреагировало на введение европейких санкций, заявив, что они основаны на лжи, дезинформации и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая. МИД КНР обвинил Европейский союз в нарушении международного права и норм межгосударственных отношений. Введение санкций названо в Пекине "подрывом отношений между Китаем и Европейским союзом.



Объявленные в Брюсселе меры стали первым подобным шагом за более чем 30 лет с тех пор, как в 1989 году Евросоюз ввёл эмбарго на поставки оружия в Китай. Тогда это было ответом на кровопролитное подавление массового народного протестного выступления на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Эмбарго 1989 года на торговлю оружием с Китаем продолжает действовать до сих пор.