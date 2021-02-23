Парламент Канады признал геноцидом обращение Китая с уйгурами

Нижняя палата канадского парламента признала геноцидом обращение Китая с проживающими на территории страны уйгурами, казахами и представителями других тюркоязычных народов. Об этом сообщает CBC.

Депутаты призвали перенести запланированные на 2022 год зимние Олимпийские игры из Пекина, если геноцид не будет остановлен.

За документ проголосовали 266 человек, включая представителей правящей и всех оппозиционных партий, против – ноль. При этом премьер-министр Джастин Трюдо и большая часть членов его кабинета воздержались от голосования. Из действующих министров на голосование пришёл только министр иностранных дел Канады, который заявил, что воздерживается от лица всего правительства.

Пекин обвиняется западными странами в отправке в лагеря более миллиона проживающих в провинции Синьцзян мусульман. Заключённые подвергаются идеологической обработке, их заставляют отказываться от своей культуры и религии, сообщается об изнасилованиях, принудительной стерилизации женщин и массовых пытках.

Голосование в канадском парламенте состоялось через несколько часов после того, как Китай заявил, что проводимая им политика в отношении мусульман Синьцзяна является "ярким примером" прогресса в области прав человека, – отмечает Казахская служба Радио Свобода. Посол Китая в Канаде заявил, что считает парламентскую резолюцию вмешательством во внутренние дела страны, а обвинения в геноциде противоречат фактам.

В январе первой страной, назвавшей на официальном уровне происходящее в Синьцзяне геноцидом, стали США. Это было сделано главой Госдепартамента Майком Помпео в последние часы перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.