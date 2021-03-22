Госдепартамент США осудил обстрелы и авиаудары в Сирии

Соединенные Штаты решительно осудили осуществлённые режимом Асада артиллерийские обстрелы и российские авиаудары, в результате которых в Сирии, на западе Алеппо и Идлиба погибли мирные жители, заявил в понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В результате артиллерийского обстрела больницы в западном Алеппо погибло несколько пациентов, в том числе ребенок и были ранены более десятка медицинских работников. Координаты этой больницы были получены в рамках действующего под эгидой ООН механизма по разрешению конфликтов, сообщил "Голос Америки".

Российские военные провели авиаудары в Идлибе в районе границы с Турцией, в результате чего погиб один мирный житель и оказался под угрозой доступ к гуманитарной помощи. Пограничный пункт Баб-эль-Хава остается единственным переходом в Сирии, по которому ООН разрешает поставку гуманитарной помощи. Через этот участок ежемесячно получают помощь около 2,4 миллиона сирийцев.



Представитель Госдепартамента подчеркнул, что гражданские лица, гражданский медицинский персонал и медицинские учреждения, никогда не должны становиться объектом военных действий. Такие акты насилия должны прекратиться, сказал Нед Прайс, повторив призыв Вашингтона к прекращению огня всеми участниками конфликта в Сирии.

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