Корпорация ВЭБ урезала премии членам правления - не более 50 млн на человека

Госкорпорация ВЭБ сократит зарплаты своим сотрудникам на двадцать процентов, а также ограничит размер выплат членам правления: согласно новым договорам, они не смогут получать больше 50 миллионов рублей в год, сообщает Forbes. По данным издания, изменения в условиях оплаты труда вступают в силу с 1 апреля. Источник Forbes в госкорпорации рассказал, что сокращение заработных плат - это часть процесса оптимизации ВЭБа.

Отмечается, что к концу прошлого года в ВЭБе работали 1 тысяча 370 человек. Средняя зарплата в госкорпорации, не считая премий членам правления, составила в 2020-м году 707 тысяч 730 рублей. На выплаты же правлению, в состав которого входят 12 человек, было потрачено более 1,1 миллиарда рублей, или почти 100 миллионов рублей на одного человека.

В августе прошлого года российская версия журнала Forbes удалила со своего сайта новость о том, что дочь главы ВЭБа Игоря Шувалова Анастасия поступила на бюджетное отделение МГУ - несмотря на то что не набрала проходной балл. Позже Forbes выпустил новый материал под заголовком "Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе". После этого издание покинул шеф-редактор сайта Владимир Моторин.

В то же время издание The Insider сообщало, что зампред ВЭБа, бывший чиновник правительства и администрации президента России Олег Говорун, владеет элитной недвижимостью на сумму более 2 миллиардов рублей. В декларации он указал, что покупки осуществлены "за счёт накоплений", однако The Insider, изучив данные о доходах Говоруна с 2009-го года по 2018-й год, подчеркнуло, что чиновник должен был копить на совершённые им покупки более ста лет.

Отмечалось, что Олег Говорун внесён в санкционный список США как человек из ближайшего окружения Владимира Путина. С предложением распространить санкции на главу ВЭБа Игоря Шувалова незадолго до своего ареста выступал оппозиционный политик Алексей Навальный.