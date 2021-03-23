В Колорадо 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете

В городе Боулдер в штате Колорадо в результате стрельбы в супермаркете погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе один полицейский.

Как сообщила глава местной полиции Марис Херольд, подозреваемый взят под стражу. Американские телеканалы показали кадры, на которых видно, как полицейские выводят из здания супермаркета обнаженного по пояс человека с окровавленной ногой.

Информации о мотивах нападавшего пока нет.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Джо Байден проинформирован о стрельбе.

Это уже второй случай массового убийства в США за неделю. В прошлый вторник в трёх массажных салонах в Атланте в штате Джорджия за короткий промежуток времени были убиты восемь человек. Среди жертв нападений - 7 женщин, 6 из них азиатского происхождения. Стрелявший – 21-летний белый мужчина. Президент США Джо Байден осудил насилие и ненависть на расовой почве в отношении жителей Соединённых Штатов азиатского происхождения.