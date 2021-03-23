Абрамович подал иск к издателю и автору книги "Люди Путина"

Российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович обратился в британский суд с иском о клевете из-за книги "Люди Путина", написанной бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Кэтрин Белтон.

В заявлении юристов Абрамовича , опубликованном на сайте футбольного клуба "Челси", сообщается, что "судебный иск связан с рядом ложных и клеветнических заявлений", сделанных в отношении российского бизнесмена в книге "Люди Путина", опубликованной издательством HarperCollins. "В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, а также содержится ложная информация о покупке им футбольного клуба "Челси" и его деятельности. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований", - говорится в заявлении.

Книга "Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад" вышла в Великобритании в мае 2020 года. Её автор - журналистка Financial Times Кэтрин Белтон прожила в России 16 лет.

В книге, в частности, есть высказывание банкира Сергея Пугачева, который утверждал, что Абрамович купил футбольный клуб "Челси" по личному указанию Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании.

Роман Абрамович, комментируя иск, заявил, что обратился в суд, когда стало ясно, что "ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние" не только на его личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба "Челси". По словам бизнесмена, его представители пытались договориться с издательством, но там отказались исправить "ложные утверждения".

Абрамович стал владельцем "Челси" летом 2003 года. За это время клуб стал пятикратным чемпионом Англии, а в 2012 году впервые выиграл кубок Лиги чемпионов.