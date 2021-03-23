В Минске задержан лидер Объединенной гражданской партии

В Минске задержан глава Объединенной гражданской партии (ОГП), член Координационного совета оппозиции Николай Козлов. Он находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщается в фейсбуке ОГП.

Связь с политиком пропала вечером 22 марта. Он пошел к другу, написав ему перед выходом: "Если меня не будет через 15 минут, значит, меня задержали".

О причинах задержания не сообщается, однако ранее на лидера Объединенной гражданской партии, подполковника полиции в отставке Николая Козлова завели уголовное дело о разглашении данных дознания. Политик трижды отказывался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете как свидетель по делу о призывах к захвату власти, которое возбудили против некоторых членов Координационного совета белорусской оппозиции.

Кроме того, на Козлова составили три протокола по статье о неповиновении за отказ подписывать документ о неразглашении. По первому протоколу 18 марта районный суд арестовал политика на 15 суток, однако Минский городской суд отменил это решение. Суд по второму протоколу должен был пройти 26 февраля, но был перенесён на неопределенный срок. 1 марта Козлов должен был явиться в Партизанское РОВД Минска для дачи объяснений по третьему протоколу. Однако оттуда его отправили в следственный изолятор на улице Окрестина и отпустили через 72 часа после задержания.

В разговоре с Белорусской службой Радио Свобода Николай Козлов заявил, что никакой секретной информации он не разглашал, а само дело Координационного совета сфабриковано. "Возможно, Следственный комитет мне отомстит за то, что я не подписал обязательство не выдавать их, но это мое право на защиту. Публичность - это тоже форма защиты. Они хотят, чтобы нас похоронили, и делали свои грязные дела. Правовой произвол в Беларуси достиг невообразимых размеров", - сказал оппозиционный политик.

Николай Козлов возглавляет Объединенную гражданскую партию с сентября 2018 года. На президентских выборах 2020 года партия призывала граждан Беларуси не голосовать за Александра Лукашенко, который "публично злоупотребляет властью и демонстрирует полное неуважение к избирателям".