Сотрудник российского консульства в Страсбурге был заподозрен полицией в краже велосипедов и их перепродаже. Предполагается, что он мог заработать на этом больше 100 тысяч евро. После того, как велосипед был украден у бывшего первого вице-мэра города, россиянин был пойман и задержан, но отпущен из-за дипломатического иммунитета.

Об инциденте сообщила радиостанция France Bleu. 40-летний россиянин был задержан полицией в начале февраля напротив здания российского консульства при попытке продажи украденного велосипеда. Он был похищен у здания представительства Совета Европы у муниципального депутата Страсбурга, бывшего первого вице-мэра города Алена Фонтанеля.

Депутат нашёл украденный велосипед на сайте рекламных объявлений. Полиция назначила встречу продавцу, он был задержан. Он оказался техническим сотрудником консульства с дипломатическим иммунитетом, поэтому его пришлось отпустить. Сообщается, что россиянин работал водителем одного из дипломатов.

Судя по информации аккаунта россиянина на сайте объявлений, он уже продал больше 300 велосипедов приблизительно на 100 тысяч евро. Предполагается, что все они краденые. Допросить сотрудника консульства после того, как его отпустили, не удалось – он покинул страну, как утверждается, из-за проблем со здоровьем.