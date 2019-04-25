Оплата наличными. Жители пражского дома стали жертвами российской дипломатии

Один из домов в Праге, который находится в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, должны покинуть все квартиросъемщики. Таково продолжение скандала, связанного с обнародованием информации о незаконной сдаче в аренду квартир, переданных Чехией в пользование российскому посольству в Праге для нужд дипломатов и торговых миссий.

На доме по адресу Овенецка, 39, в Праге, переданном Чехии в пользование посольству России, на днях появилось объявление о намерении провести в здании комплексный ремонт. В связи с этим жителей попросили выселиться до 20 мая этого года.

​14 из них написали письмо на имя президента Чехии Милоша Земана с просьбой помочь разобраться в ситуации. Жители дома требуют депортации Александра Терентьева, директора чешского филиала ФГУП "Госзагрансобственность" Управления делами президента РФ. Терентьев занимается административными вопросами, связанными с арендой. Ему жители дома платят наличными за аренду квартир. И этот факт, наряду с бесправным положением квартиросъемщиков, и вынудил их обнародовать данные о незаконной аренде, которые были опубликованы 5 марта чешским изданием Deník N.

С квартиросъемщиками, среди которых в основном иностранцы, не подписывали договоры аренды, поэтому они не имели возможности отстаивать свои права в суде или получать прописку в снятой ими недвижимости. Журналисты впоследствии обнаружили объявления о краткосрочной сдаче дипломатических квартир в аренду даже на сайте Booking.com. Вся эта деятельность являлась незаконной, так как квартиры принадлежат Чешской Республике и могут использоваться либо сотрудниками дипломатических ведомств России, либо для нужд россиян, которые приезжают в Чехию для поддержания торговых, культурных и других двухсторонних связей.

Во время двухсторонних консультаций между чешскими и российскими дипломатами, состоявшимися в марте и апреле, на предложение выслать Александра Терентьева из Чехии российская сторона пригрозила ответить зеркально и выслать из Москвы директора Чешского дома Иржи Подголу. Тем не менее, сторонам удалось договориться, что по крайней мере на сайте Booking.com российское предприятие "Госзагрансобственность" не будет предлагать в аренду туристам квартиры, находящиеся в собственности Чехии и переданные в пользование России.

Терентьев остался в Праге, но больше всего от этой ситуации пострадали жители одного из нескольких зданий, в которых они живут. "Три года мы на собственной шкуре переживаем бесконечное унижение, издевательства и насмешки с его стороны (Терентьева. – РС). Мы не знаем, что такое закон и право. Бесправие, безнаказанность и жестокость со стороны Терентьева не имеет границ", – говорится в письме квартиросъемщиков на имя президента Земана. Подписавшие письмо утверждают, что именно их выселение и было целью Александра Терентьева, они отказываются освобождать квартиры и призывают чешского президента взять их под охрану до тех пор, пока не будут окончательно выяснены обстоятельства спора между Чехией и Россией.

Петр Коларж был послом Чехии в Москве до конца 2012 года и согласился прокомментировать сложившуюся ситуацию:

– Чешские журналисты пишут, что раз Александр Терентьев, который занимался в Праге незаконной сдачей в аренду квартир, не был выслан из Чехии, значит, у российской стороны тоже есть какие-то претензии в связи с чешской недвижимостью в Москве. Не могли бы вы оценить эти утверждения с точки зрения дипломата?

– Это весьма вероятно. Это довольно стандартная ситуация в дипломатических отношениях между Чехией и Россией. Чешской Республике в этом смысле довольно сложно отстаивать свои интересы. Когда Россия воспринимает что-то как противовес, то она реагирует очень агрессивно и всегда ссылается на принцип обоюдности. То есть если здесь сотрудник посольства, даже не обязательно дипломат, замешан в чем-то незаконном или занимается чем-то, что не соответствует его статусу, например, если его идентифицировали как разведчика и высылают из страны, то Россия высылает даже тех сотрудников нашей миссии, которые в чем-то подобном никогда замешаны не были. Это всегда делается как своего рода месть, вендетта. Так Россия трактует принцип взаимности. Иногда жертвами его становятся чешские журналисты – это был случай журналиста Чешского телевидения Йозефа Паздерки, которому аннулировали аккредитацию.

– Вопреки этому, может ли быть в распоряжении Чехии подобная недвижимость в Москве, которая используется так же, как Россией в Праге?

– Нет, конечно. Чешский дом изначально был гостиничным комплексом. И я верю, что нас шантажируют. Думаю, что если бы Чехия в дальнейшем настаивала на устранении тех нарушений, которые были обнаружены в связи с арендой квартир, незаконной предпринимательской деятельностью, которая с ними велась, нам осложнят жизнь в Москве. А у российской стороны, конечно же, есть масса возможностей, как усложнить жизнь Чешского дома.

– Договоры, на основании которых Москва использует недвижимость в Праге, а Чехия пользуется недвижимостью в Москве, были подписаны еще во времена существования СССР. Вам, как бывшему послу Чехии в России, известно, что в этих договорах написано, как они регулируют отношения сторон в области недвижимости, которая передана в пользование дипломатам?

– С моей точки зрения, в данном случае речь идет исключительно о нарушении Венской конвенции. Российская сторона занимается предпринимательской деятельностью, используя имущество, которое ей не принадлежит, и не платит налоги с этой деятельности. Ничего подобного этому не может быть в тех договорах, которые были подписаны еще в советское время, потому что при социализме ни в Чехословакии, ни в СССР предпринимательской деятельности не существовало, а значит, и сдавать квартиры тоже было невозможно. Но как посол я никогда не интересовался содержанием этих договоров.

– Тем не менее, одновременно Чешская Республика использует в Москве Чешский дом, который является гостиницей и используется для торговых, культурных и других миссий Чехии.

– Чешский дом в Москве является составной частью имущества, которым распоряжается Чехия и который используется, в соответствии с нашими правилами, для тех целей, для которых он и был предназначен. Это жилищный комплекс и ресторан. Российская сторона не может сдавать наши квартиры третьим лицам – предпринимателям или частным лицам и не платить налоги.

– Но Чехия тоже сдает в аренду номера в гостинице, которая является частью Чешского дома в Москве.

– Так было сделано изначально. Речь идет о гостиничном комплексе. Статус Чешского дома был изначально – жилищный комплекс. Для чешских компаний и их представителей. Это комплекс, который мы предоставляем в пользование нашим гражданам, которые занимаются предпринимательской деятельностью в России или работают там. Насколько мне известно, российская сторона сдавала квартиры в аренду в том числе иностранцам, поэтому в одном из этих зданий произошла стрельба и погоня за каким-то гражданином Украины. С моей точки зрения, это фантастически абсурдная ситуация.

– Вы говорите, что основная проблема данного конфликта – факт неуплаты налогов. Чешский дом, который является гостиницей, платит налоги в российскую казну?

– С российской стороной у нас есть договоренность, что Чешский дом не подвергается налогообложению. Тем не менее, мы не даем распоряжаться им третьим лицам, мы предоставляем его нашим гражданам – представителям компаний или аккредитованным в России дипломатам, журналистам и т. д. Квартиры, которые есть в распоряжении России в Праге, передают третьим лицам. У Чешского дома нет дипломатического статуса, как, например, у консульства или посольства, это просто имущество, предоставленное нам в пользование, – говорит бывший посол Чехии в России Петр Коларж.

Журналистам удалось обнаружить четыре здания в пользовании посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и по крайней мере часть из них сдаётся в аренду третьим лицам. Здесь не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства и Венской конвенции, которая определяет отношения между странами, является незаконной.

Россия получила четыре пражских дома в пользование на основании договоров, заключенных до бархатной революции между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой. После распада СССР владельцем зданий стало чешское государство, однако старый договор расторгнут не был и доходные дома вместе с жильцами отошли России. В советское время в этих домах жили представители посольства, а также сотрудники советских спецслужб, присланные в Прагу после событий 1968 года. Здания были переданы в пользование Советскому Союзу в 1980-х годах.