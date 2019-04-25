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Оплата наличными. Жители пражского дома стали жертвами российской дипломатии

Здание посольства России в Чехии

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Один из домов в Праге, который находится в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, должны покинуть все квартиросъемщики. Таково продолжение скандала, связанного с обнародованием информации о незаконной сдаче в аренду квартир, переданных Чехией в пользование российскому посольству в Праге для нужд дипломатов и торговых миссий.

На доме по адресу Овенецка, 39, в Праге, переданном Чехии в пользование посольству России, на днях появилось объявление о намерении провести в здании комплексный ремонт. В связи с этим жителей попросили выселиться до 20 мая этого года.

​14 из них написали письмо на имя президента Чехии Милоша Земана с просьбой помочь разобраться в ситуации. Жители дома требуют депортации Александра Терентьева, директора чешского филиала ФГУП "Госзагрансобственность" Управления делами президента РФ. Терентьев занимается административными вопросами, связанными с арендой. Ему жители дома платят наличными за аренду квартир. И этот факт, наряду с бесправным положением квартиросъемщиков, и вынудил их обнародовать данные о незаконной аренде, которые были опубликованы 5 марта чешским изданием Deník N.

С квартиросъемщиками, среди которых в основном иностранцы, не подписывали договоры аренды, поэтому они не имели возможности отстаивать свои права в суде или получать прописку в снятой ими недвижимости. Журналисты впоследствии обнаружили объявления о краткосрочной сдаче дипломатических квартир в аренду даже на сайте Booking.com. Вся эта деятельность являлась незаконной, так как квартиры принадлежат Чешской Республике и могут использоваться либо сотрудниками дипломатических ведомств России, либо для нужд россиян, которые приезжают в Чехию для поддержания торговых, культурных и других двухсторонних связей.

Во время двухсторонних консультаций между чешскими и российскими дипломатами, состоявшимися в марте и апреле, на предложение выслать Александра Терентьева из Чехии российская сторона пригрозила ответить зеркально и выслать из Москвы директора Чешского дома Иржи Подголу. Тем не менее, сторонам удалось договориться, что по крайней мере на сайте Booking.com российское предприятие "Госзагрансобственность" не будет предлагать в аренду туристам квартиры, находящиеся в собственности Чехии и переданные в пользование России.

Терентьев остался в Праге, но больше всего от этой ситуации пострадали жители одного из нескольких зданий, в которых они живут. "Три года мы на собственной шкуре переживаем бесконечное унижение, издевательства и насмешки с его стороны (Терентьева. – РС). Мы не знаем, что такое закон и право. Бесправие, безнаказанность и жестокость со стороны Терентьева не имеет границ", – говорится в письме квартиросъемщиков на имя президента Земана. Подписавшие письмо утверждают, что именно их выселение и было целью Александра Терентьева, они отказываются освобождать квартиры и призывают чешского президента взять их под охрану до тех пор, пока не будут окончательно выяснены обстоятельства спора между Чехией и Россией.

Петр Коларж был послом Чехии в Москве до конца 2012 года и согласился прокомментировать сложившуюся ситуацию:

Чешские журналисты пишут, что раз Александр Терентьев, который занимался в Праге незаконной сдачей в аренду квартир, не был выслан из Чехии, значит, у российской стороны тоже есть какие-то претензии в связи с чешской недвижимостью в Москве. Не могли бы вы оценить эти утверждения с точки зрения дипломата?

– Это весьма вероятно. Это довольно стандартная ситуация в дипломатических отношениях между Чехией и Россией. Чешской Республике в этом смысле довольно сложно отстаивать свои интересы. Когда Россия воспринимает что-то как противовес, то она реагирует очень агрессивно и всегда ссылается на принцип обоюдности. То есть если здесь сотрудник посольства, даже не обязательно дипломат, замешан в чем-то незаконном или занимается чем-то, что не соответствует его статусу, например, если его идентифицировали как разведчика и высылают из страны, то Россия высылает даже тех сотрудников нашей миссии, которые в чем-то подобном никогда замешаны не были. Это всегда делается как своего рода месть, вендетта. Так Россия трактует принцип взаимности. Иногда жертвами его становятся чешские журналисты – это был случай журналиста Чешского телевидения Йозефа Паздерки, которому аннулировали аккредитацию.

Здание посольства России в Чехии
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Вопреки этому, может ли быть в распоряжении Чехии подобная недвижимость в Москве, которая используется так же, как Россией в Праге?

– Нет, конечно. Чешский дом изначально был гостиничным комплексом. И я верю, что нас шантажируют. Думаю, что если бы Чехия в дальнейшем настаивала на устранении тех нарушений, которые были обнаружены в связи с арендой квартир, незаконной предпринимательской деятельностью, которая с ними велась, нам осложнят жизнь в Москве. А у российской стороны, конечно же, есть масса возможностей, как усложнить жизнь Чешского дома.

Договоры, на основании которых Москва использует недвижимость в Праге, а Чехия пользуется недвижимостью в Москве, были подписаны еще во времена существования СССР. Вам, как бывшему послу Чехии в России, известно, что в этих договорах написано, как они регулируют отношения сторон в области недвижимости, которая передана в пользование дипломатам?

– С моей точки зрения, в данном случае речь идет исключительно о нарушении Венской конвенции. Российская сторона занимается предпринимательской деятельностью, используя имущество, которое ей не принадлежит, и не платит налоги с этой деятельности. Ничего подобного этому не может быть в тех договорах, которые были подписаны еще в советское время, потому что при социализме ни в Чехословакии, ни в СССР предпринимательской деятельности не существовало, а значит, и сдавать квартиры тоже было невозможно. Но как посол я никогда не интересовался содержанием этих договоров.

Тем не менее, одновременно Чешская Республика использует в Москве Чешский дом, который является гостиницей и используется для торговых, культурных и других миссий Чехии.

– Чешский дом в Москве является составной частью имущества, которым распоряжается Чехия и который используется, в соответствии с нашими правилами, для тех целей, для которых он и был предназначен. Это жилищный комплекс и ресторан. Российская сторона не может сдавать наши квартиры третьим лицам – предпринимателям или частным лицам и не платить налоги.

Выписка из реестра недвижимости, подтверждающая, что здание на ул. Овенецка, 39, принадлежит чешскому государству
Выписка из реестра недвижимости, подтверждающая, что здание на ул. Овенецка, 39, принадлежит чешскому государству

Но Чехия тоже сдает в аренду номера в гостинице, которая является частью Чешского дома в Москве.

– Так было сделано изначально. Речь идет о гостиничном комплексе. Статус Чешского дома был изначально – жилищный комплекс. Для чешских компаний и их представителей. Это комплекс, который мы предоставляем в пользование нашим гражданам, которые занимаются предпринимательской деятельностью в России или работают там. Насколько мне известно, российская сторона сдавала квартиры в аренду в том числе иностранцам, поэтому в одном из этих зданий произошла стрельба и погоня за каким-то гражданином Украины. С моей точки зрения, это фантастически абсурдная ситуация.

Вы говорите, что основная проблема данного конфликта – факт неуплаты налогов. Чешский дом, который является гостиницей, платит налоги в российскую казну?

– С российской стороной у нас есть договоренность, что Чешский дом не подвергается налогообложению. Тем не менее, мы не даем распоряжаться им третьим лицам, мы предоставляем его нашим гражданам – представителям компаний или аккредитованным в России дипломатам, журналистам и т. д. Квартиры, которые есть в распоряжении России в Праге, передают третьим лицам. У Чешского дома нет дипломатического статуса, как, например, у консульства или посольства, это просто имущество, предоставленное нам в пользование, – говорит бывший посол Чехии в России Петр Коларж.

Журналистам удалось обнаружить четыре здания в пользовании посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и по крайней мере часть из них сдаётся в аренду третьим лицам. Здесь не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства и Венской конвенции, которая определяет отношения между странами, является незаконной.

Россия получила четыре пражских дома в пользование на основании договоров, заключенных до бархатной революции между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой. После распада СССР владельцем зданий стало чешское государство, однако старый договор расторгнут не был и доходные дома вместе с жильцами отошли России. В советское время в этих домах жили представители посольства, а также сотрудники советских спецслужб, присланные в Прагу после событий 1968 года. Здания были переданы в пользование Советскому Союзу в 1980-х годах.

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