Роспотребнадзор: скорее всего, повторно прививаться "Спутником V" нельзя

Повторная прививка вакциной "Спутник V", вероятно, будет невозможна. Об этом сообщила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", -цитирует Пшеничную РИА "Новости".
Вскоре после этого заявления она уточнила, что повторно через 1−2 года можно будет вакцинироваться препаратами "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор", который входит в структуру Роспотребнадзора, и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова.
В феврале директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что "Спутник V" будет давать иммунитет на год-два, хотя "доказанный срок действия" составляет минимум девять месяцев.
- Накануне президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 23 марта. Каким именно из трёх российских препаратов вакцинируют Путина — не уточняется.
- В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Научные публикации об эффективности представлены пока только у первого препарата.
- По данным, которые привёл на совещании Путин, первый компонент вакцины в России получили более шести миллионов человек – чуть больше четырёх процентов населения. Это меньше, чем в любой из стран Евросоюза, и в разы меньше, чем в Великобритании, Израиле и США.
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