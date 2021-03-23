Роспотребнадзор: скорее всего, повторно прививаться "Спутником V" нельзя

Повторная прививка вакциной "Спутник V", вероятно, будет невозможна. Об этом сообщила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", -цитирует Пшеничную РИА "Новости".

Вскоре после этого заявления она уточнила, что повторно через 1−2 года можно будет вакцинироваться препаратами "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор", который входит в структуру Роспотребнадзора, и "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова.

В феврале директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что "Спутник V" будет давать иммунитет на год-два, хотя "доказанный срок действия" составляет минимум девять месяцев.