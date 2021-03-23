Блинкен участвует во встрече НАТО в рамках первой поездки в Брюссель

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает первую официальную поездку в Брюссель, где 23-24 марта он участвует во встрече министров НАТО.

Помимо переговоров с главами МИД у Блинкена запланированы консультации с лидерами ЕС – в рамках усилий президента США Джо Байдена по восстановлению трансатлантических связей.

"Соединённые Штаты стремятся выстроить заново свои партнёрские отношения, прежде всего, с союзниками по НАТО, мы хотим оживить этот альянс", - сказал Блинкен на пресс-конференции после встречи с главой Североатлантического союза Йенсом Столтенбергом. Блинкен подчеркнул, что приехал в Брюссель, чтобы подтвердить обязательства Вашингтона перед НАТО.

Среди ключевых тем министерской встречи НАТО – вызовы, связанные с Китаем и Россией, и будущее международной миссии в Афганистане с учётом заключенного при прежней администрации США во главе с Дональдом Трампом соглашения с талибами о выводе американских войск к 1-му мая.

И в Вашингтоне, и в Брюсселе подчёркивают, что продолжают консультации по Афганистану и вопросам дальнейшего пребывания там сил коалиции, рассматривая все возможные варианты.