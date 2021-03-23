Евгений Пригожин основал "Фонд борьбы с репрессиями"

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", основал "Фонд борьбы с репрессиями". Целью организации заявлена "борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина "Конкорд".

Документы организации отправлены для регистрации. Фонд пока работает в режиме инициативной группы. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило Пригожина в розыск по подозрению в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве в американскую внутреннюю политику и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014 по 2016 год. ФБР также назначило денежную награду до 250 тысяч долларов за информацию, которая может привести к аресту российского бизнесмена.

В ответ Пригожин подал заявление в Следственный комитет России о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. Предприниматель считает, что действия ФБР можно приравнивать к организации попытки похищения человека. Он просит возбудить уголовные дела в отношении президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста.

В США Пригожина связывают с деятельностью Агентства интернет-исследований – так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции. В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.