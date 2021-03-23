Псковский городской суд приостановил решение Минюста о включении журналистки из Пскова Людмилы Савицкой в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщил глава "Агоры" Павел Чиков и подтвердила Север.Реалии сама Савицкая. Такое решение принято впервые в российской судебной практике.



Суд удовлетворил ходатайство Савицкой о принятии мер предварительной защиты — решение приостановлено до того момента, пока не вступит в силу вердикт другого суда, по её иску о признании действий чиновников незаконным.



"Я прыгаю от счастья до потолка. Мне не верится, что вселенная преподнесла мне такой поделок. Я почти сроднилась с надписью капслоком о том, что я иностранный агент и тут внезапно на две недели или на месяц - смотря на сколько продлится судебный процесс - я не буду это писать. Это невероятно, это фантастика. Я совершенно точно это время я не буду скучать по этой надписи. Ну что я могу сказать, 1:0 в мою пользу, Минюст!"- прокомментировала Север.Реалии Савицкая.

Согласно подписанному принятому в 2019 году закону, "СМИ – иностранным агентом" власти могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания, признанного иностранным агентом, или участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.

В декабре 2020 года министерство юстиции впервые включило ​пять человек в реестр. Средствами массовой информации были признаны правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов.

Все они подали иски к министерству, в которых обжаловали это решение.