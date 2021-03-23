Суд арестовал бывшего сенатора Бориса Шпигеля по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал во вторник до 20 мая бывшего заместителя председателя Совета Федерации Бориса Шпигеля по делу о коррупции. Владелец одного из крупнейших российских дистрибьюторов лекарств и его жена обвиняются в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Об аресте сообщает РБК. По версии следствия, в прошлом году Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и ещё одного бизнесмена более 31 миллионов рублей. Это позволило компании бывшего сенатора "Биотэк" заключать госконтракты на поставку лекарств и медицинских принадлежностей в регионе. По оценке DSM Group, компания занимает третье место на российском рынке в сегменте госзакупок лекарств с долей почти шесть процентов.

Белозерцев был арестован накануне, как и жена Шпигеля и ещё несколько подозреваемых по этому делу. Все они отрицают свою вину. Суд планировал в тот же день арестовать и бизнесмена, но он был госпитализирован из зала суда. Он заявляет, что он страдает рядом тяжёлых хронических заболеваний, дважды пережил клиническую смерть и нуждается в капельницах.

Неназванный источник "Медузы", близкий к властям Пензенской области, считает, что губернатор и бизнесмен были арестованы в рамках передела фармацевтического рынка. За время пандемии выручка его компании выросла больше чем в два раза, отмечается в исследовании DSM.