Губернатору Пензенской области предъявили обвинение во взятках

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе фармкомпании "Биотэк" Борису Шпигелю, его жене и главе "Фармации" Антону Колоскову и еще двоим фигурантам по делу о взятках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в даче взятки, ее получении и посредничестве во взяточничестве. Следствие ходатайствует об аресте всех шести обвиняемых. В СКР считают, что в январе-сентябре 2020 года Белозерцев получил от главы "Биотэк" Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" Колоскова болше 31 млн рублей взяток. В обмен с "Биотэк" заключали госконтракты на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для местных учреждений здравоохранения.

ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и "осведомленного" собеседника передают, что глава региона не признает вину. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщал, что у Белозерцева нашли 500 млн рублей наличными в разной валюте.

"С момента, когда Белозерцев стал губернатором, Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд рублей. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах. Самые серьезные — более чем на 1,5 млрд рублей — были обнаружены при реализации федеральных целевых программ. Так, фонд капремонта уличен в излишних тратах — 69 млн рублей на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными. Кроме того, в 2017-м в департаменте ЖКХ выявлены незаконные изменения условий контрактов на ремонт дорог. За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 млн рублей Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования",— отметил собеседник газеты, предположив, что эти и другие факты могут стать основанием для того, чтобы в деле появились эпизоды превышения должностных полномочий и злоупотребления ими или по крайней мере халатности.