Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Губернатору Пензенской области предъявили обвинение во взятках

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе фармкомпании "Биотэк" Борису Шпигелю, его жене и главе "Фармации" Антону Колоскову и еще двоим фигурантам по делу о взятках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в даче взятки, ее получении и посредничестве во взяточничестве. Следствие ходатайствует об аресте всех шести обвиняемых. В СКР считают, что в январе-сентябре 2020 года Белозерцев получил от главы "Биотэк" Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" Колоскова болше 31 млн рублей взяток. В обмен с "Биотэк" заключали госконтракты на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов для местных учреждений здравоохранения.

ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и "осведомленного" собеседника передают, что глава региона не признает вину. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщал, что у Белозерцева нашли 500 млн рублей наличными в разной валюте.

"С момента, когда Белозерцев стал губернатором, Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд рублей. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах. Самые серьезные — более чем на 1,5 млрд рублей — были обнаружены при реализации федеральных целевых программ. Так, фонд капремонта уличен в излишних тратах — 69 млн рублей на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными. Кроме того, в 2017-м в департаменте ЖКХ выявлены незаконные изменения условий контрактов на ремонт дорог. За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 млн рублей Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования",— отметил собеседник газеты, предположив, что эти и другие факты могут стать основанием для того, чтобы в деле появились эпизоды превышения должностных полномочий и злоупотребления ими или по крайней мере халатности.

  • О задержании Белозерцева было объявлено в воскресенье. Иван Белозерцев возглавил регион в 2015 году, в прошлом году сообщалось о его переизбрании на пост губернатора.
  • Борис Шпигель возглавляет компанию "БИОТЭК" с 1990 года. 10 лет был членом Совета Федерации от Пензенской области. Известен также как бывший тесть и бывший продюсер певца Николая Баскова.
  • Большую часть прошедшей зимы Борис Шпигель провел за границей. По данным AlphaRM, сумма контрактов "Биотэка" на поставку лекарств госзаказчикам Пензенской области в 2020 году составила 775,7 млн рублей Всего по стране группа компаний заключила контрактов на сумму 23,3 млрд рублей, пишет "Фармвестник".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG