"Наш ответ..." Анатолий Стреляный - о нехватках и избытках



Мне в назидание прислано следующее высказывание из фейсбука, где оно дано в плакатной манере, огромными буквами: "Недоумкам: хватит ругать социализм! Здорово лишь то общество, где элементы социализма и капитализма пребывают в равновесии". Мы воробьи стреляные, нас на таком не проведёшь. Мы слишком хорошо знаем: кто бредит равновесием этих двух измов, тот на деле, пусть втайне от себя, жаждет не равновесия, а преобладания одного из них, и это не капитализм, а социализм. А вот человек, который безоговорочно за капитализм, к лукавству не склонен, потому что он пребывает во власти не чувства, а рассудка. Проекты общественных усовершенствований ему диктует соответственно не сердце, а голова. Такому от природы дано знать, что уровень жизни в стране определяется не тем, как делят общий пирог, а какого он размера. Отсюда и угодные Богу хлопоты: не о распределении, а о накоплении.



Безоценочное французское слово "прожект" расположилось в русском обиходе с петровских времен. Неодобрительное "прожектёрство" явилось позже и относилось больше не к поборникам накопительства, а к борцам за справедливость, которым и суждено было в конце концов решить народную судьбу.

В горбачёвское время были осуществлены почти все чаяния лучших советских умов. Умов честных, пытливых, но советских. Их книги, статьи, докладные тоннами складировались в архивах. Многое печаталось в газетах и журналах как для специалистов, так и для широкой публики, излагалось в очерках, романах, даже поэмах. Эти всё живо обсуждалось и в самых верхах, и в районных банях. Общий смысл сводился к двум словам: больше социализма! Подразумевалось: больше свободы заводам и фабрикам, колхозам и совхозам. Больше прав и доверия всем – тогда общественная собственность, наконец, посрамит частную в мировом масштабе!

Вера потому и вера, что не дружит с опытом и разумом

Не проходило года без заметных, даже шумных попыток воплотить в жизнь что-то из этой копилки социалистической благонамеренной мысли, но все они были неудачными. Почему? – с тоской спрашивали себя люди, кровью сердца создававшие это умственное богатство. Правильный ответ был на виду, но не для них. У них всё было замешано не на знании, а на вере. О том, что социализм не может быть хорошим, боялись и думать. Вера потому и вера, что не дружит с опытом и разумом. А где вера, там и вражда. Жаловались друг другу на робость Кремля, осуждали половинчатость принимаемых им мер.

В их числе был и Михаил Горбачёв, который попробовал-таки, когда представился случай, воплотить в жизнь наработки своих менее удачливых предшественников. Он не мог представить себе, что "больше хорошего социализма!" на деле, по самой природе вещей, будет означать больше воровства и произвола. Так и вышло, что к наступлению послесоветской эпохи уже маячил тот строй, который сейчас называют мафиозным, бандитским, более мягко – неправовым госкапитализмом. А где воровство и произвол, там и призыв "Хватит ругать социализм!", и прожекты уравновешивания "элементов социализма и капитализма", без чего общество, мол, не может быть здоровым.

Прожектёр мыслит избытками и нехватками. Не социализм виноват, а нехватка социализма. Так было. Стало: не капитализм виноват, а избыток капитализма ("радикального либерализма"). Происходит же этот избыток, мол, от увлечения "партнёрством с Западом". Раз есть зло, должны быть и носители его, ведь кадры решают всё. Посему одних надо раскулачить и убрать со сцены, других тоже раскулачить, но дать им возможность проявить себя, наконец, настоящими сынами отечества.

И тогда-то оздоровившийся таким способом путинизм сможет дать, как считает один известный почти советник Кремля, достойный "наш ответ Байдену". Признать "ДНР/ЛНР", закрепить за собой, никого не спрашивая, нужные нам части Арктики, объединить обе Осетии, смело продвинуться к северу за Перекоп... "Делать это всё молча, - пишет этот прожектёр, - Как шли в атаку зажав в зубах ленточки от бескозырок моряки в осажденном Севастополе. Молча. Самое страшное – когда тебя начинают убивать молча. А нам пора американцев напугать. До поноса".

Миллионы российских телезрителей к этому подготовлены. Остановка, кажется, за известными единицами - единицами, но всё решающими. Не исключено, что борьба с преклонением перед Западом и станет программным содержанием русской жизни. Из "нашего ответа Чемберлену", а перед тем Керзону вырос, можно сказать, целый общественно-политический строй, названный потом сталинизмом. Из такого вот "нашего ответа Байдену" тоже может получится нечто не менее значительное, чему пока нет названия.

Тут можно только заметить в энный раз, что осуществимых, но не сбывшихся проектов не бывает. Если тот или иной замысел пропал втуне, значит, он был нежизнеспособен. Всё. Точка. Для "если бы да кабы", места нет в истории, а значит не должно было бы быть и в наших мыслях. Но оно есть, это злосчастное сослагательное наклонение… Может быть, таким путем то, что когда-то не вошло в жизнь, всё пытается и пытается в неё впихнуться? Вот почему, наверное, ни проекты, ни прожекты, что рождаются в России наших дней, не сильно отличаются от тех, составлению которых посвящали свой досуг, а то и жизни реформаторы и бунтовщики прошлых веков.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист



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