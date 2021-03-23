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Миллер предложил отложить переход на российское ПО: это очень дорого  

Президент России Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер, архивное фото 

Глава "Газпрома" Алексей Миллер предупредил премьер-министра России Михаила Мишустина о возможном ухудшении финансовых показателей компании в том случае, если её обяжут, согласно проекту указа Владимира Путина, перейти на российское программное обеспечение и оборудование к 2025 году.

Миллер предложил отменить конкретный срок перехода на российское ПО для "Газпрома", оценив затраты на это как минимум в 180 миллиардов рублей.

Сообщается, что глава компании уведомил об этом Мишустина в письменной форме. Копия письма оказалась в распоряжении РБК, источник в "Газпроме" подтвердил подлинность документа.

Издание отмечает, что чистый убыток "Газпрома" за первые девять месяцев 2020-го года составил более 218 миллиардов рублей. Годом ранее компания наоборот показала прибыль в размере более триллиона рублей.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

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