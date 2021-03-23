Москва потратит 27 млн на обучение "Юнармии" стрельбе и метанию ножей 

Московский центр "Патриот. Спорт", подчиняющийся департаменту образования и науки мэрии города, потратит около 27 миллионов рублей на обучение членов "Юнармии" стрельбе из огнестрельного оружия, сборке и разборке автомата Калашникова, метанию ножей и пилотированию боевых самолётов, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на портал госзакупок.
В общей сложности издание обнаружило десять подобных тендеров, объявленных в марте. Всего обучение пройдут свыше тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Государственное бюджетное образовательное учреждение "Патриот. Спорт" занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи и подготовкой подростков к службе в вооружённых силах. С июля 2020 года центр возглавляет Марат Кучушев. Ранее его полный тёзка указывался в документах как сотрудник службы охраны Юрия Лужкова, когда тот был мэром Москвы.
- Военно-патриотическое движение для школьников "Юнармия" было создано в 2015 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Среди его основных целей - "формирование положительной мотивации к прохождению военной службы", подготовка к ней, а также "активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям". В данный момент в рядах "Юнармии" состоят около полумиллиона человек, региональные штабы движения открыты в 85 регионах Российской Федерации.
- Издание "Открытые медиа" сообщало, что единственный поставщик формы для "Юнармии" может быть связан со структурами, принадлежащими петербургскому бизнесмену и "повару Путина" Евгению Пригожину. По оценкам СМИ, стоимость закупки зимних и летних комплектов одежды для всех юнармейцев может достигать двух с половиной миллиардов рублей. Также сообщалось, что более двадцати российских вузов будут начислять участникам "Юнармии" дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.