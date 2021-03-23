Москва потратит 27 млн на обучение "Юнармии" стрельбе и метанию ножей 

Московский центр "Патриот. Спорт", подчиняющийся департаменту образования и науки мэрии города, потратит около 27 миллионов рублей на обучение членов "Юнармии" стрельбе из огнестрельного оружия, сборке и разборке автомата Калашникова, метанию ножей и пилотированию боевых самолётов, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

В общей сложности издание обнаружило десять подобных тендеров, объявленных в марте. Всего обучение пройдут свыше тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Государственное бюджетное образовательное учреждение "Патриот. Спорт" занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи и подготовкой подростков к службе в вооружённых силах. С июля 2020 года центр возглавляет Марат Кучушев. Ранее его полный тёзка указывался в документах как сотрудник службы охраны Юрия Лужкова, когда тот был мэром Москвы.