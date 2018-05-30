СМИ: связанная с Пригожиным фирма получает контракты от "Юнармии"

Официальный и единственный поставщик формы для военно-патриотического движения "Юнармия" может быть связан со структурами принадлежащими бизнесмену Евгению Пригожину. Такую информацию публикует издание "Открытые Медиа".

Все заказы на форму и сувениры "Юнармии" поступают компании "Магазин АР Петроградская". По информации журналистов, домен фирмы-поставщика, указанный на ее сайтах, зарегистрирован на компанию "Конкорд М" Пригожина. Кроме того, "Магазин АР Петроградская" был зарегистрирован в помещении, которое принадлежит другой фирме бизнесмена - "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

В "Открытых Медиа" считают, что стоимость закупки зимних и летних комплектов одежды для всех юнармейцев может достигать 2,5 миллиардов рублей.

​По информации СМИ, бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", финансирует группу наемников "частной военной компании Вагнера", которая участвует в войне в Сирии. Также с ним связывают деятельность "фабрики троллей", которая может быть причастна к вмешательству в избирательную кампанию в США в 2016 году.