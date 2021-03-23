Принц Гарри стал директором компании по оказанию психической помощи

Принц Гарри получил пост директора по взаимодействию в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем.



В его обязанности будут входить, в частности, планирование благотворительной деятельности и общественные выступления по вопросам, касающимся психического здоровья, сообщает Би-би-си.



Компания BetterUp, основанная в 2013, предоставляет профессиональные психологические консультации и коучинг.



На ее сайте принц Гарри представлен как ветеран военных действий, актив



"Я хочу помочь в том, чтобы воздействовать на жизнь людей, - заявил принц Гарри в интервью газете Wall Street Journal. - Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личностного развития и расширения кругозора, а также для повышения качества жизни в целом".



Принц Гарри не раз признавался в собственных психологических проблемах, которые ему постоянно приходилось преодолевать с самого детства, в частности, в том, как трудно ему было смириться с гибелью матери, принцессы Дианы.



Он также рассказывал о том, как ему самому пришлось прибегнуть к помощи психологов после того, как он почти 20 лет старался не думать о смерти матери и "выключил все свои эмоции".