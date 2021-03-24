В Москве завели дело после утечки данных переболевших COVID-19

Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело об использовании вредоносных компьютерных программ после массовой утечки персональных данных москвичей, переболевших COVID-19.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинтшейн, который ещё в декабре направил запрос в правоохранительные органы.

Об утечке таблиц с данными московских пациентов стало известно четыре месяца назад. В общий доступ документы попали после появления ссылок на телеграм-чаты московских больниц и станций скорой помощи. По данным изданий Readovka и "База", в сеть попала информация о 300 тысячах жителей Москвы, заболевших коронавирусной инфекцией.

В базе, которую обнаружили журналисты, содержатся полное имя заболевших, их адреса проживания и прописки, и вся информация о течении болезни. В некоторых случаях указаны данные паспортов заболевших. Кроме того, опубликованы внутренние сводки городского департамента здравоохранения. Власти города тогда подтвердили факт утечки якобы из-за "человеческого фактора".

Опубликованные данные в очередной раз подтвердили сомнения экспертов в официальной московской статистике. Анализ журналистов показал, что Москва могла занижать статистику по коронавирусу как минимум в полтора раза.

Согласно данным оперативного штаба, за год с начала эпидемии, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве превысило миллион. При этом мэр Москвы Сергей Собянин ещё в конце января, ссылаясь на данные аналитики, говорил, что "более половины москвичей" уже переболели COVID-19. В Москве более 12 миллионов жителей, то есть, по утверждениям мэра, около 5/6 всех случаев инфекции в российской столице официально не было выявлено.