Эй, Рашн Вуман! Стефания Кулаева – о травле "Русской женщины"

Песня Russian Woman, сперва казавшаяся незамысловатым манифестом умеренного феминизма и модного боди-позитива, вполне уместных на европейском конкурсе шлягеров, где уже многие годы выигрывают "правильные месседжи", спровоцировала в России беспрецедентный выплеск фобий. Не может быть сомнений в том, что песне дали выиграть в ходе "зрительского голосования" в эфире Первого канала, лукавый расчёт просматривался в представлении России на конкурсе Eurovision такой вот простой, понятной и правильной песней с припевом: Эй, Рашн Вуман, Don't be afraid, girl, You strong enough, You strong enough, Don't be afraid.

И биография исполнительницы соответствует тексту песни: Манижа не боится выступать не только за права женщин, против домашнего насилия, но и за права мигрантов, беженцев и даже ЛГБТ-людей, а для этого, правда, надо быть в России "достаточно сильной". Выдвижение такой песни такой певицы на европейский эстрадный конкурс не могло обойтись без скандала со стороны противников "новой этики" в России, но важнее оказалось желание победить, доказать всему миру, что и мы не лыком шиты. Смелый шаг в сторону европейских ценностей себя пока оправдывает – песня собрала миллионы просмотров на сайте "Евровидения".

Культуры и языки можно смешивать на сцене, как их давно уже смешивает современная жизнь

Скандал тоже не заставил себя ждать. Маниже припомнили всё: рождение в Душанбе, таджикскую родню, пение на смеси языков. Националистам всех партий и возрастов было ужасно обидно, что петь "за Россию" будет пусть и выросшая в Москве, но всё равно таджичка. Мало того, она не исполняет песен про "Персия, Персия – фруктовый рай" или ещё что-то такое, она сама сочинила текст и поёт про русскую женщину, даже на спине костюма этой Манижи написано большими буквами "Рашн Woman". Слова о праве женщины одеваться так, как ей нравится, рожать или не рожать по своему желанию, не быть идеально стройной, пожалуй, худо-бедно прокатили бы – не будь вот этого, провокации с нерусскостью "русской женщины", которую она и не пытается скрывать. Некоторых такого рода певцов ведь любят и патриоты, хоть и догадываются, что те тоже из "нацменов", но стараются этого не подчеркивать. А Манижа не просто подчеркивает, она строит свою идентичность на образе "недославянки-недотаджички", она, можно сказать, декларирует свою культурно-национальную флюидность, а уж это почище гендера будет! И от этого призрака небинарного мира шарахаются традиционалисты. Их не убеждают попытки некоторых ерничать: мол, петь и плясать – самое дело для приезжих с окраин бывшей империи, даже были специальные поюще-танцующие нации вроде грузин. Или вот евреи на скрипке или фортепиано играют. Фольклор как бы. Это конечно, объективация, но не дискриминация.

Видимо, автор этих слов понимает объективацию как закрепление за евреем скрипки и фортепиано, а за цыганом, скажем, гитары и чечётки, за грузинами – полифонического пения, такой вот объективирующий образ, "но не дискриминация". Мне уже когда-то приходилось писать именно о дискриминации и танцах, стигматизации народов, гендерных и социальных ролей, когда одним людям положено услаждать взоры других, сильных мира сего. Стереотип (при чем тут объективизация вообще?) – это, конечно, дискриминация, навязывание роли, обычно унизительной, даже если и "праздничной". Грузины, таджики, евреи, цыгане, африканцы, русские – могут петь или изобретать машины, играть на скрипке или пахать землю, выступать на конкурсах или водить поезда, никто им не указ, как и женщинам, девушкам, девочкам, и всем им не обязательно при этом красиво двигаться, выглядеть, одеваться. Культуры и языки можно смешивать на сцене, как их давно уже смешивает современная жизнь. Об этих простых вещах просто поёт Манижа, вызывая на себя бешеный огонь расизма, сексизма, дискриминации во всех её видах и проявлениях.

Радетели за чистоту русской культуры сочинили целую экспертизу песни Манижи, украсив свой текст таким количеством непонятных простым носителям русского языка слов, что куда там обвиняемой ими в использовании "суржика" (под которым понимается слово "рашн") певице! Чего стоят следующие выражения докторов наук Понкина и Слободчикова в описании характера номера: "пейоративно оскорбительном, дисфорически высмеивающем (через достижение интроекции) …так же создающий аллюзии к образам… вперемешку с ботаническими экземплификациями" и т. п. Как же вас не высмеивать, хочется сказать!

Стефания Кулаева – эксперт​ Антидискриминационного центра "Мемориал"



