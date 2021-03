"Слишком хороша для Евровидения". В Сети спорят о певице Маниже

Конкурс "Евровидение" – один из редких островков стабильности в нынешнем изменчивом мире: что бы ни происходило вокруг, можно всегда рассчитывать на то, что это мероприятие будет сопровождаться скандалом и бурным обсуждением в соцсетях.

В 2016 году россияне негодовали по поводу песни выступавшей от Украины крымско-татарской певицы Джамалы, в 2017-м возмущались, что российскую певицу Юлию Самойлову не пустили в Киев, в 2018-м были не рады, когда Самойлова проиграла в Лиссабоне. В 2019-м украинская певица MARUV была вынуждена отказаться от участия в конкурсе после того, как на нее обрушился гнев украинской публики из-за планов выступать в России.

Не обошлось в России и без критики в адрес популярной группы Little Big, которая должна была представлять страну в 2020-м, но скандал не успел разгореться как следует, поскольку "Евровидение" отменили из-за коронавируса. По этой причине в 2021-м группа могла поучаствовать в отборе снова, но в последний момент отказалась от этого права – и в отборе победила певица Манижа.

Манижа Сангин – современная девушка и следует модным трендам не только в музыке: она феминистка, выступает за бодипозитив и против домашнего насилия. Многих приятно удивило, что выбор исполнителя от России оказался настолько прогрессивным.

Соня Соколова

Внезапно Россия выставила на Евровидение вполне приличную фигуру и песню с хорошим месседжем. Манижа – наш человек!

Рустем Адагамов

Manizha клёвая, буду за нее болеть. Такой выбор кандидата для Евровидения мне очень нравится.

И, конечно, правый сегмент соцсетей отреагировал ровно так, как ожидалось.

Егор Холмогоров

Похоже что скандал с отправлением на Евровидение с песней "Русская женщина" откровенно издевающейся над русскими таджички Манижи, агитирующей за геев и мигрантов, превзойдет по скандальности даже тему с Дзержинским.

Текст песни – образцовая русофобская гнусь унижающая русских женщин. Кривляния – гнусь. У авторши есть не менее омерзительные песни типа "Недославянка". Занимается промигрантской и гей пропагандой

То есть это сознательный Плевок в лицо.

И не надо врать, что это частное лицо, это не частное лицо, а представитель национальной телекомпании под национальным флагом. Вот спортсменам под национальным флагом России выступать будет запрещено. А это будет выступать именно под ним.

Впервые за долгое время миллионы людей в России будут сознательно желать поражения своей страны.

Текст песни "Русская женщина", возмутивший Холмогорова, выглядит так:

Шо там хорохорится? Ой, красавица,

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица,

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы.

Надень подлиннее, надень покороче,

Росла без отца, делай то, что (не хочешь).

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо).

А, послушайте, правда, мы с вами – не стадо.

Вороны, прошу, отвалите.

Теперь зарубите себе на носу:

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Другим комментаторам намного более гнусными кажутся ксенофобные реплики о Маниже.

Лена Альшанская

Давайте так. Кто считает, что Россию не может представлять на конкурсе Евровидение Манижа, потому что у нее такое имя.

Или она не может петь песню "Русская женщина" потому что она из Таджикистана, покажите себя пожалуйста, хочу понимать есть ли такие люди у меня в ленте.

Павел Лобков

Не могу понять претензий русских националистов к Маниже. Русские националисты , они же имперцы, не нацисты, напротив, радоваться должны, даже сталинисты должны, как Эсамбаевым или Рытхэу или Магомаевым или Марией Биешу – империя вон она какая сильная. Даже были специальные поюще-танцующие нации, вроде грузин. Или вот евреи на скрипке или фортепиано играют. Фольклор как бы. Это конечно, объективация, но не дискриминация. На этом фоне и фоне истории Манижа – свободная женщина востока, метрополией освобожденная от оков и ужасных историй прошлого и выбранная Смоленской площадью ли, Уайтхоллом ли – ее представлять. Манижа, конечно, выбор империи.

Вообще дискурса этого не понимаю у сопливых нациков – если Россия такая сильная, что ж ей чудятся враги по темным углам – то в Фейсбуке, то Сорос немощный, то фемки. Если чудятся – слабая и больная. Если сильная и здоровая – галлюцинаций нет.

Хотя Манижа все же слишком утончена для Евровидения, до сих пор живущего призраками аббы. Мой бы выбор – Рауф и Фаик из Ижевска

Анна Наринская

Правильно ли я понимаю, что нарекания вызывает то, что на Евровиденье представлять Россию едет не русская этнически певица?

(Спрашиваю для верности до того, как знаете ли возопить – и вы уверяете, что в России нет расизма?!)

Авторы нареканий пытаются отбиться от обвинений в ксенофобии – не вполне удачно.

Егор Холмогоров

Нарекания вызывает то что нерусская этнически певица едет с песней содержащей прямое издевательство над русскими на уровне подпадающем под пресловутую 282 статью. Эта антирусская этнофобия будет предъявлена России и миру от имени национального телеканала, под российским флагом и в качестве представительства России.

282 я не поддерживаю, но по ней столько людей сели за невинные высказывания, что напоминать о том, что русский за аналогичный язык "иронии" сел бы – приходится.

При этом я категорически против любых издевательских и пародийных образов Равшанов-Джамшутов и прочего.

Исполнительница могла представить свою родную культуру, могла представить российскую культуру нормально – как армянка Гулегина пела на закрытии Олимпиады 2014 года казачью колыбельную.

Однако пошли путем издевательства над и без того измученными русскими, усиленного подчеркиванем своей иноэтничности. То есть провоцировали озлобленность и чувство депривации. Зачем?

Стране и миру были представлены насмешки над обобщенным карикатуризированным образом русской женщины как брошенной, толстой, росшей без отца и растящей детей без отца, окруженной при этом враждебной и подавляющей ее фамилией.

Этот портрет неверный, да и если бы был верен – все равно оскорбителен.

При этом исполнительница сама сознательно провокативно подчеркивает свою нерусскость:

"Эй, русский женщин, хаха, голосуй за меня".

Данная пародия на нерусских абьюзеров, нападающих на русских женщин, окончательно уничтожает все попытки интерпретировать этот текст как феминистскую иронию. Она приводит на ум скорее Гюльчехру Бобокулову, которой вдруг вздумалось бы петь.

Если бы с такой песней поехала голубоглазая славянка с русой косой до пояса, это тоже вызвало бы скандал, но поехала эта ханум.

Роман Антоновский

Семья Манижи прискакала в Москву, спасаясь от Гражданской войны в Таджикистане между вовчиками (ваххабитами) и юрчиками (коммунистами). И почему-то взрослая Манижа начала бороться за права геев, мигрантов и женщин там, где их никто не притесняет – в Москве.

С тем уже успехом можно бороться с антисемитизмом в Тель-Авиве.

Когда бабушка Манижи, будучи активисткой, сражавшейся за права женщин, среди первых отказалась носить паранджу в Таджикистане – это был смелый достойный поступок.

Почему же Манижа не едет на Ближний Восток сражаться с теми, кто отрезает головы геям и запрещает женщинам работать и учиться, надевая на них хиджабы?

Вместо этого она призывает отказаться от макияжа в Москве, чтобы не быть жертвами мужской объективации. Нарисовать глаза и брови и сделать реснички – охренеть какая проблема мирового масштаба притеснения женщин. Бабушке было бы стыдно за такую внучку.

В общем, просьба к Первому Каналу, пошлите Манижу на Евровидение, но не покупайте ей обратный билет.

В ужасе от Манижи и традиционалисты, которым ее победа в отборе кажется опасным симптомом того, что в Россию приходит западная политкорректность со всеми ее эксцессами последних лет.

Дмитрий Ольшанский

Я раньше думал, что фем-гастарбайтеры, лгбт-гастарбайтеры, а также гастарбайтеры, перед которыми мы должны каяться, в общем, гендерфлюидные работники ЖКХ – это все ждет нас когда-то в будущем, в следующей серии.

Но, судя по тому, что на Евровидение система отправляет певицу "Манижу", уже сейчас сконструированную как надо – Россия = Таджикистан + феминизм, – ждать не придется.

Добчинский и Бобчинский из наших казенных инстанций хотят скорее, скорее попасть туда, где сочиняется большая мода, туда, где Байден, сериал "Бриджертоны", джип, который нельзя больше назвать "чероки", переводчицы, которым нельзя переводить, поскольку они хотели взяться за угнетенного автора, а сами-то – буржуйки etc. И даже популярного "Литл Бига", который, как говорят знающие люди, умеет недурно плясать, отодвинули в сторону во имя верности линии партии и правительства.

Так что будет нам и русская женщина Манижа, и русский мужчина – как его звали, того, который недавно вырезал целую семью в Нижегородской области? Уверен, что и он угнетен патриархатом, цисгендером и шовинизмом.

Еще недавно я был оптимистом.

Мне казалось, что в нашем народе все-таки победит здоровый восточноевропейский скептицизм – и реальность сумасшедшего дома, когда ее начнут сюда пересаживать, забуксует и развалится.

Но чем дальше в лес интерсекционной апроприации, тем больше я уверен в том, что именно у нас-то и развернется тот настоящий воспитательный процесс, на фоне которого и Меган Маркл с Окасией Кортес покажутся дивеевскими монашками.

Потому что только в России дубина политкорректности попадет в руки советского государства и советского народа, то есть в руки людей, для которых матриархат и сила национальных меньшинств – это не фантазии кампуса, а единственно известная "традиция".

Александр Храмов

Почитал вчера обсуждения по поводу "Манижи" и прогрессивной повесточки, которая подбирается к нашему богоспасаемому отечеству все ближе.

И приснился мне сон.

Идет совещание, посвященное подготовке к празднованию всероссийского Дня трансгендера.

Выступает Ольга Борисовна, глава Министерства по делам равенства. Раньше Ольга Борисовна была Олегом Борисовичем, но потом, когда в департаменте открылась квота для трансгендеров, Олег Борисович отрезал все, что нужно, и с тех пор неуклонно движется вверх по карьерной лестнице.

В своем докладе министорка подвела первые итоги федеральной целевой программы "Доступный пол", которая предоставляет субсидии детям из малообеспеченных семей, нуждающимся в операции по смене пола.

Также министорка рассказала о всероссийской акции "Победим трансофобию и цисфашизм вместе" – ее проводит межрегиональное общественное движение "Правнуки ветеранов" при поддержке программы президентских грантов.

Затем слово взял представитель Министерства внутренних дел – по его словам, в прошлом году число уголовных дел, возбужденных за разжигание ненависти к ЛГБТ, возросло на 15%. Вынесено более 10 000 предупреждений о недопустимости действий, направленных на подрыв гендерного равенства.

Вот тут я и проснулся.

От России в "Евровидении" действительно должно участвовать что-нибудь более "скрепоносное", иронизирует Артемий Троицкий:

Умно и дальновидно поступила группа LITTLE BIG, отказавшись выступать в этом году на конкурсе Евровидения. И потому, что веселуха будет кастрирована вирусом, и – это, на мой взгляд, главное – потому что нормальным людям представлять "навынос" ЭТО государство и ЭТО телевидение должно быть слегка неловко. Певица Манижа предъявила какой-то китч-хоп "а-ля рюс" – сойдёт; но наиболее адекватно смотрелась бы четвёрка в составе: Соловьёв (рожа, костюм), Захарова-Симоньян (подтанцовка) и Киселёв (рэп, мимика). Комментаторы на Первом канале любовно называли бы их "Наша АББА". А официальное название – LITTLE LITTLE, в честь хозяина.

И пропагандисты старой закалки, в общем, тоже так считают: бывшая соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран обвиняет тех, кто выдвинул Манижу, в том, что они "раскачивают лодку".

Анна Шафран

Хотелось бы понять. Мы мазохисты что ли? На государственном уровне? Как так выходит, что регулярно от нас на Евровидение едут такие странные персонажи, которые никак не вписываются в прогосударственную повестку, а напротив – идут полностью с ней вразрез, льют своими идеями и продвигаемой идеологией воду на мельницу врага? Именно так и никак иначе.

Как так выходит, что с одной стороны наше высшее руководство декларирует одни ценности, а в поле чиновники, продюсеры и прочие рулящие, в руках которых сосредоточена либо власть, либо возможности, действуют прямо противоположным образом?

У нас выборы в Думу в этом году. США уже принялись раскачивать нашу внутреннюю ситуацию. Мы им намерены помочь? Посмотрите на идеологию этой Манижы. Это же просто адепт всей ЛГБТ и BLM-политики Байдена. Ясное дело, она, намеренно или нет, будет работать на них.

Что происходит у нас?! Почему некоторым неприкасаемым позволено так раскачивать лодку?

Шафран и ей подобным противостоит новое поколение лоялистов, которые выступают за прогрессивные ценности.

Лиза Лазерсон

Песня Манижи – настоящий бэнгер. Про нашу женскую долюшку и чувство вечной несправедливости. Не знаю, кому это может не нравиться.

Вернее, теперь знаю. Я зашла в комментарии самых прогрессивных изданий, и везде одно и то же: Манижа позорит русских! Это анти-российская пропаганда! Мы встали на колени перед Европой! Таджичка-феминистка поет от лица русских женщин! И это пишут читатели Афиши и Медузы, а не газеты "Завтра".

То есть абсолютное большинство считает Манижу с ее песней плевком в лицо русскому народу. И еще больше ненавидят феминисток, мигрантов и толерантность. Кто в этом виноват? Только дяди с Первого канала. Они были уверены, что хитро придумали – продать на запад образ "новой русской женщины". Показать миру, что у нас тоже борются за равноправие. Что мы в большом мировом тренде. Но только они забыли, что у нас феминисток ненавидят, что у нас ненавидят таджичек, мигрантов, меньшинства, активистов. Они забыли, что сами же в своих программах годами разжигали эту ненависть. И теперь она стучит в сердце каждому "русскому человеку". И это страшно.

Вы сами породили этого монстра, теперь бойтесь его.

Ход Конева

Про Манижу.

Я второй день читаю комментарии и натурально [потрясен]. "Таджичка представляет русских", "за [геев]", "отбитая фемка" – у вас там все в порядке, ау? Особенно поражают едкие комментарии представителей меньшинств, за которых Манижа всегда заступалась. При этом из сотни опусов лишь в одном содержится какая-никакая конструктивная претензия, точнее – вкусовщина. Остальным лишь бы говном бросить с нижних ступеней социальной лестницы.

Я совсем не фанат Манижи. Мне нравятся Pink Floyd и Morrisey, но они вряд ли поедут на Евровидение от моей страны. Но этот факт не мешает уважать артиста, которая сама добилась успеха на эстраде, ни разу не похожа на "поющие трусы" и обладает объективно хорошими музыкальными данными. Кроме того, уважения заслуживает и ее гражданская позиция по домашнему насилию и правам женщин. Для меня Манижа – образец здорового и адекватного феминизма.

Мне бы хотелось видеть на Евровидении группу Little Big с их разрывным Uno, но ребята отказались по неизвестным причинам. Остались Ther Maitz и 2 Маши. Последние не близки мне в плане творчества, но в одну из Маш я немедленно влюбился, увидев её в инстаграме Табриза. Возможно, мой голос ушёл бы к ним, но уж больно не понравилась представленная песня, да и на роман шанса нет – девушки, похоже, играют за другую команду. Ещё Ther Maitz, прекрасные талантливые ребята (особенно Вика Жук), но им не хватило голосов в честной борьбе. Не было б Манижи – отправил бы смс с номером 01.

Но я свой выбор сделал и горжусь им. Хуже того, буду непременно смотреть Евровидение и болеть за нашу Манижу. А все ксенофобам, гомофобам и само[удовлетворителям] рекомендую добиться сотой доли успеха "фемки-таджички". Или просто пойти [куда подальше].

Манижа, ты за Россию, а Россия за тебя.

И наконец, многие из года в год пытаются понять, почему чье бы то ни было участие в "Евровидении" разжигает такие страсти.

Кирилл Белов

А что такое евровидение и кому оно нужно? Это как в поминках по хорошей музыке двадцатый год подряд участвовать.

Московский продюсер таджикского происхождения Табриз Шахиди считает, что для Манижи "Евровидение" станет ступенькой на новый уровень известности.

Табриз Шахиди

Во-первых, хотел бы сказать, что я горжусь тем, что за Россию будет выступать моя землячка, таджичка Манижа. Да, мы оба уже очень давно граждане России и довольно продолжительное время являемся частью именно российского шоу-бизнеса.

Некоторые задаются вопросом: зачем ей, музыканту с выдающимися (для поп-сцены) вокальными данными, это нужно? Да хотя бы для того, чтобы гонорары за концерты и контракты были выше. Узнаваемость, а с ней и сила бренда увеличивает его, артиста, стоимость.

Манижа уже давно достойна шагнуть на новый уровень. И этот конкурс, несмотря на его абсолютную никчемность в плане профессионального роста или смотра (как хотите) вокалистов и композиторов, всё же обеспечит сильный толчок в развитии бренда (имени).

Оценивать даже предварительные шансы на возможную победу артистки бессмысленно, да и не нужно вовсе. Неглядя пройти отбор, выступить в финале нестыдно и с достоинством королевы забыть этот конкурс.

И действительно, если не сам конкурс, то споры вокруг него уже заставили многих набрать имя Манижи в поиске YouTube и посмотреть клип-другой.

Арина Холина

Опять бушуют страсти на тему этого bloody Евровидения. Едет Манижа, да, с песней "Русская Женщина". Холмогоров так совсем слетел с катушек – у него это "плевок в лицо народа", а также "русофобская гнусь, унижающая русских женщин" (это генератор случайный правоверных афоризмов писал?).

Я так завелась от "гнуси" и "плевка", что пошла и послушала. При всем моем равнодушии к Маниже и неприязни к Евровиденью. [Отличная] песня. Прямо огонь. И, правда, слишком хороша для деревенского конкурса талантов. Немного Lizzo, но таки модно и классно. И круто. Отличная музыка, отличный текст. Вряд ли хороший текст и хорошая песня что-то выиграют, но как-то мило, что послали не наш эстрадный нафталин, а хоть современную талантливую певицу.