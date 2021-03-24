После указа Путина иностранцы отказались от 500 участков в Крыму

После того как российские власти запретили иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в аннексированном Россией Крыму, они отказались как минимум от 500 участков на полуострове. Об этом РБК сообщили в комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

20 марта вступил в силу подписанный год назад президентом России Владимиром Путиным указ, который запрещает иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей.



Всего иностранцам в Крыму до подписания Владимиром Путиным указа принадлежало около 11 с половиной тысяч участков прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев – граждане Украины.

В Росреестре заявили, что власти принудительно продадут земли иностранцев, если те не откажутся от них в течение года после вступления указа в силу. Вырученные деньги должны будут передать бывшему владельцу или государству, при этом возместив бывшему собственнику стоимость имущества.

Накануне Европейский Союз заявил, что не признает указа Путина о владении землей в Крыму. Брюссель расценивает вступление этого документа в силу как еще одну попытку насильственной интеграции украинского полуострова в состав России. Евросоюз вновь заявил, что не признает аннексию Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины и призвал Москву прекратить все нарушения международного права на полуострове.