Российское правительство задумалось о монетизации пустующих пространств тайги. Власти планируют сдавать в аренду участки леса для торговли квотами на загрязнение атмосферы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рынок торговли углеродными кредитами — разрешениями на выброс углекислого газа в атмосферу — к 2030 году может вырасти до 50 миллиардов долларов. Российские власти рассчитывают создать цифровую платформу, которая будет подсчитывать, сколько углерода забирают участки таёжного леса. Бизнес сможет высаживать на них новые деревья или защищать старые, а потом использовать или перепродавать углеродные квоты.

Россия — четвёртый в мире производитель парниковых газов и крупнейший поставщик ископаемого топлива. С помощью ухода за тайгой и продажи кредитов власти планируют снизить критику в адрес Кремля за отсутствующий вклад в борьбу с изменением климата, утверждает агентство. На долю страны приходится 20 процентов мировых лесов, но к 2030 году у страны не снизится, а вырастет уровень выбросов.

Значительный их объём приходится на лесные пожары — за невозможность эффективно бороться с которыми власти критикуются экологами почти каждое лето.