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Археология

Таежный апокалипсис. Эфир в 18:05

Лесные пожары в Красноярском крае

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Можно ли спасти сибирские леса? Обсуждают экологи Константин Кобяков и Антон Бенеславский

Лесные пожары бушуют в Сибири уже третий месяц, они стали катастрофой не только российского, но и глобального масштаба. Пожар прошел 12 миллионов гектаров и, видимо, станет самым крупным в истории России. Кто виноват – сухая погода, люди, поджигающие тайгу, чтобы скрыть незаконные вырубки, или государство, неспособное обеспечить охрану леса? И можно ли еще сохранить сибирскую тайгу для будущих поколений?

В студии Радио Свобода Константин Кобяков, координатор лесной программы WWF России, и Антон Бенеславский, руководитель международного противопожарного проекта Гринпис России. Эфир в 18:05.

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