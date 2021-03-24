Адвокаты сообщили о резком ухудшении здоровья Навального

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного, который отбывает срок заключения в колонии города Покров Владимирской области.
Со слов Михайловой и Кобзева, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. При этом, по утверждению адвокатов, до сих пор Навальный получил только две таблетки обезболивающего препарата "Ибупрофен".
В среду адвокатов Навального не пустили к оппозиционеру. По их словам, свидание было назначено на 13 часов, однако к вечеру Михайлова и Кобзев оставались за пределами территории колонии.
Администрация исправительного учреждения объяснила недопуск некими "режимными мероприятиями". В команде Навального отмечают, что это первый случай за время ареста оппозиционера, когда адвокатам не удаётся попасть к нему в назначенный день. Соратники политика предполагают, что его могли госпитализировать, а администрация колонии может это скрывать.
Летом прошлого года Навальный был отравлен во время поездки в Сибирь. Он и его сторонники уверены, что на него было совершено покушение российскими властями, – Кремль это отрицает.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.
- Зимой в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального, в них приняли участие десятки тысяч человек. После этого Следственный комитет России возбудил более сорока уголовных дел. По ним арестованы ближайшие сторонники Навального, включая его родного брата.
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