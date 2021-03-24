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Дума одобрила в первом чтении закон о внесудебной блокировке обвинений в преступлениях

Депутаты Госдумы на голосовании в среду приняли в первом чтении законопроект о досудебной блокировке обвинений в преступлениях. Согласно документу, Роскомнадзор сможет блокировать сайты с обвинениями по требованию прокуратуры.

Законопроект был внесен в парламент в феврале 2021 года. Его авторами стали депутаты-единороссы и бывший тренер сборной России по футболу, депутат от "Справедливой России" Валерий Газзаев. При голосовании его поддержали только представители ЕР, парламентская оппозиция призывала поправки отклонить, передаёт "Интерфакс".

В пояснительной записке к документу сказано, что в России не существует "действенного механизма оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащей их честь и достоинство".

Один из экспертов газеты "Коммерсантъ" при внесении законопроекта в парламент предположил, что закон мог быть внесён для того чтобы остановить публикацию расследований Алексея Навального.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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