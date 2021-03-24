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Путин отменил возрастные ограничения для ряда госслужащих 

Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастные ограничения для чиновников, которых назначает президент. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает возможность продления срока государственной службы после достижения 70 лет с согласия чиновника.

До этого назначаемые президентом госслужащие могли находиться на работе до наступления этого возраста.

С предложением отменить предельный возраст для чиновников высшего ранга Владимир Путин выступил в январе. Как говорилось в пояснительной записке к законопроекту, "в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям".

Отмечалось, что к этому моменту достигший 70-летия министр иностранных дел Сергей Лавров оставался во главе МИД благодаря специальному указу президента. Старше 70 лет и один из помощников Путина - Юрий Ушаков.

Самому Путину в октябре этого года исполнится 69 лет. При этом для нахождения на должности президента России возрастных ограничений нет.

В 2018-го году СМИ подсчитали, что средний возраст российских сенаторов приближается к шестидесяти годам.

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