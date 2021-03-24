Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин против коронавируса

Европейский Союз ужесточил правила экспорта вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

В дальнейшем Брюсселю предоставляется право блокировать поставки в те страны, где уровень вакцинации населения называют достаточным, а также в страны, чьи действия руководство ЕС посчитает несправедливыми в части ответного экспорта вакцин или компонентов для их производства, передаёт France-Presse.

Также, согласно новым правилам, поставки могут быть блокированы, если не соблюдаются условия заключённых с поставщиками соглашений.

Как сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, у Брюсселя есть план, который гарантирует лучшую доступность средств, производимых на территории ЕС, для самих жителей 27 государств-членов блока – прежде чем препараты можно будет отправить в другие страны.

Отвечающий в ЕС за торговлю Валдис Домбровских, в свою очередь, подчеркнул, что новый механизм, регулирующий экспорт вакцин, не направлен против какой-либо определённой страны. При этом европейские чиновники выделяют ситуацию с базирующейся в Великобритании компанией AstraZeneca, которая не выполнила значительную часть контрактных обязательств перед блоком.

Эксперты в этой связи не исключили новой напряженности между Брюсселем и Лондоном после Брекзита. В британском руководстве ранее обвинили ЕС в "вакцинном национализме".

Евросоюз критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран. Новые антирекорды фиксируются сейчас в Польше, Болгарии. Среди продляющих жёсткие карантинные меры – Германия, Франция, Чехия.